El Torneo Clausura cierra la fecha 15 con cuatro partidos clave para la clasificación a los playoffs

En el cruce mendocino, la Lepra y el Taladro todavía conservan posibilidades de meterse entre los 16 clasificados a los octavos de final, aunque llegan con realidades diferentes y necesitan aprovechar sus últimas oportunidades.

En tanto, el Decano tendrá la chance de hacerse fuerte en casa para ingresar entre los ocho mejores de la Zona B. Del otro lado, el Bicho necesita sumar de a tres para continuar en carrera por el título de campeón de liga.

Argentinos Juniors sueña con la Tabla Anual.

Para conseguir ese objetivo, el conjunto de La Paternal deberá ganar sus dos compromisos restantes y esperar que Boca y Rosario Central no sumen victorias en sus respectivos encuentros.