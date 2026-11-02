El Torneo Clausura cierra la fecha 15 con cuatro partidos clave para la clasificación a los playoffs

La jornada tendrá acción en Vicente López, Florencio Varela, Mendoza y Tucumán, con varios equipos que necesitan sumar para mantener sus aspiraciones en el campeonato.
La recta final del Torneo Clausura empieza a definir a los candidatos a los octavos de final. Este lunes se disputarán los cuatro encuentros que completarán la decimoquinta jornada, con puntos importantes en juego tanto para las posiciones de cada zona como para la tabla anual y los promedios.
La actividad comenzará a las 19, con dos compromisos en simultáneo. En el estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibirá a Central Córdoba, con Pablo Dóvalo como árbitro. Ambos necesitan una victoria para mejorar su situación en la tabla de promedios de cara a 2027.
Al mismo tiempo, Defensa y Justicia será local ante Independiente en el Norberto Tomaghello. Sebastián Martínez Beligoy impartirá justicia en un encuentro que contará con público visitante. El Rojo buscará un triunfo que le permita acercarse a la clasificación a la próxima instancia, ya que está en el último puesto y cualquier mal resultado lo deja afuera.
La segunda tanda de partidos comenzará a las 21.15 y tendrá escenarios en Mendoza y Tucumán. Por un lado, Independiente Rivadavia enfrentará a Banfield, bajo el arbitraje de Álvaro Carranza. Por el otro, Atlético Tucumán se medirá con Argentinos Juniors, en un duelo que tendrá a Yael Falcón Pérez como juez principal.
En el cruce mendocino, la Lepra y el Taladro todavía conservan posibilidades de meterse entre los 16 clasificados a los octavos de final, aunque llegan con realidades diferentes y necesitan aprovechar sus últimas oportunidades.
En tanto, el Decano tendrá la chance de hacerse fuerte en casa para ingresar entre los ocho mejores de la Zona B. Del otro lado, el Bicho necesita sumar de a tres para continuar en carrera por el título de campeón de liga.
Para conseguir ese objetivo, el conjunto de La Paternal deberá ganar sus dos compromisos restantes y esperar que Boca y Rosario Central no sumen victorias en sus respectivos encuentros.
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