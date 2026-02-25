El tremendo reto de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "El problema sos vos"

Según Diario Olé -que tuvo acceso anticipado a los episodios- la serie registró una charla tensa antes de la clasificación. Con gesto serio, el dirigente italiano le marcó la pauta al piloto argentino: evitar errores. Sin embargo, en su primera salida a pista en la Q1, el pilarense perdió el control del A525 y terminó contra el muro, en un contexto en el que el monoplaza no ofrecía estabilidad.

El incidente desató un fuerte cruce en boxes. El diálogo, tal como se difundió, fue fuerte:

-Colapinto: "Fue una cagada mía"

-Briatore: “No deberías cometer esos errores”

-Briatore: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”

-Colapinto: “Podemos cambiar cosas en mi auto”

-Briatore: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar"

La escena expone el nivel de exigencia interna dentro de la estructura francesa y el estrés competitivo que atraviesan los pilotos en plena temporada. Para Colapinto, el 2025 fue un año de transición y evaluación permanente. Sin embargo, lo logró pasar siendo confirmado como titular en Alpine para esta temporada.