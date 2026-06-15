Empezó la renovación en River: Kendry Páez y Matías Viña no seguirán

El caso de Kendry Páez aparece como el más sencillo de resolver, puesto que el mediocampista ecuatoriano, de 19 años, llegó a préstamo desde Chelsea por 18 meses, aunque el club inglés conserva opciones de repesca. Como no alcanzó el porcentaje de participaciones establecido en el convenio, la institución londinense puede ejecutar esa cláusula en esta ventana de transferencias. Su paso por River dejó un saldo de un gol y una asistencia en 14 encuentros oficiales.