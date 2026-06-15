Empezó la renovación en River: Kendry Páez y Matías Viña no seguirán

Eduardo Coudet resolvió que ambos futbolistas no seguirán tras el Mundial y la dirigencia avanza con una reestructuración para liberar recursos destinados al mercado.
Eduardo Coudet les comunicó a los dirigentes de River que no tendrá en cuenta a Kendry Páez ni a Matías Viña para la segunda parte de la temporada. La decisión fue consensuada con el director deportivo Pablo Longoria y forma parte del proceso de reducción del plantel que impulsa el club para disminuir la masa salarial y destinar mayores recursos a la incorporación de refuerzos.
La determinación alcanza a dos jugadores que actualmente disputan el Mundial con sus respectivas selecciones. En ambos casos, River avanzará en la rescisión anticipada de los acuerdos vigentes una vez finalizada la competencia. La medida parte de un plan de renovación amplio, anunciado por Di Carlo, que incluiría al menos 15 jugadores y continuará durante el mercado de pases.
El caso de Kendry Páez aparece como el más sencillo de resolver, puesto que el mediocampista ecuatoriano, de 19 años, llegó a préstamo desde Chelsea por 18 meses, aunque el club inglés conserva opciones de repesca. Como no alcanzó el porcentaje de participaciones establecido en el convenio, la institución londinense puede ejecutar esa cláusula en esta ventana de transferencias. Su paso por River dejó un saldo de un gol y una asistencia en 14 encuentros oficiales.
Por su parte, Matías Viña regresará a Flamengo luego de una etapa que no cumplió con las expectativas generadas en su llegada. El lateral uruguayo, incorporado a préstamo a comienzos de año, disputó 14 partidos y acumuló 881 minutos en cancha. Tras la evaluación realizada por el cuerpo técnico y la dirección deportiva, River buscará acordar con el club brasileño la finalización anticipada de la cesión.
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