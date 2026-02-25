Óscar Ruggeri liquidó a los futbolistas de River: "Se llevaron puesto a Gallardo"

Ruggeri aseguró que los jugadores tienen ahora "un camión en la espalda" y que "no podrán errar un pase", ya que, tras la salida de uno de los máximos ídolos, no hay más culpables a quienes apuntar por el mal rendimiento que demostró el equipo en el inicio de la actual campaña y en el final de la anterior.

Embed

En medio de una crisis deportiva, que incluye haber perdido 10 de sus últimos 15 partidos y arrastra un año y medio sin títulos para la institución, Gallardo anunció "con dolor en el alma" su salida del club. Dirigirá el jueves ante Banfield de local y dará un paso al costado.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", expresó el Muñeco en un posteo subido a las redes oficiales del club.

Por otro lado, también en el programa F90 de ESPN, Ruggeri opinó sobre la posible llegada de Eduardo Coudet al banco del Millonario: "Me gusta, está loco, pero es un loco lindo, serio. Trabaja bien y está identificado con River". El Chacho es el principal apuntado por la dirigencia y habría un acuerdo de palabra que, si logra destrabar su salida del Alavés de España, asumiría el cargo.