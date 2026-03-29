En medio de su crisis, Newell's cayó con Acassuso y fue eliminado de la Copa Argentina

La Lepra, que está peleando el descenso en la Liga Profesional, perdió 2 a 0 con el equipo de la Primera Nacional y se despidió en 32avos de final del certamen federal.
Newell's profundizó su crisis: perdió 2 a 0 con Acassuso y fue eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final. La Lepra, que está peleando el descenso en la Liga Profesional, cayó con el equipo de la Primera Nacional y ni siquiera encontró algo de paz ante un equipo de una categoría del ascenso.
Martín Schlotthauer abrió el marcador a los 20 minutos de juego después de un buen contraataque conducido por Agustín Hermoso, quien amagó a varios jugadores rivales con facilidad y llevó el balón hasta el área, donde se lo cedió al goleador, quien venció a un Williams Barlasina que salió con dudas a achicarle al delantero. ¡Newell's pasó de un tiro libre a favor a un gol en su arco!
Para colmo, Acassuso volvió a marcarle a los 29 minutos del complemento con un cabezazo de Nahuel Petillo tras una atajada de Barlasina con un flojo rebote al medio del área. De esa manera, el equipo de la Primera Nacional liquidó el encuentro a su favor con el 2 a 0 en el marcador que fue el resultado final.
Newell's volvió a mostrarse un equipo sin alma, con un juego ofensivo pobre y una increíble fragilidad que el equipo del ascenso aprovechó para dar el batacazo en la Copa Argentina. De esta manera, la crisis de la Lepra se profundizó más que nunca y Frank Darío Kudelka ya empezó a ser visto de reojo con un puñado de encuentros como técnico del equipo.
Cabe recordar que el club rosarino está peleando el descenso en la Primera División tanto por la tabla anual como en la de los promedios: está 28° con seis puntos (el último es Estudiantes de Río Cuarto con cuatro) y 26° en los promedios, muy cerca del León del Imperio, que también está en el fondo de esa tabla.
Por su parte, Acassuso se recuperó de dos duras derrotas en la Primera Nacional con Colón (1 a 0) y Morón (3-0). El equipo del ascenso salió decidido a dar el batacazo más allá de su actualidad y lo consiguió con creces peleándole de igual a igual y con una gran efectividad. Ahora, enfrentará al ganador del cruce entre Gimnasia y Camioneros.
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