En medio de su crisis, Newell's cayó con Acassuso y fue eliminado de la Copa Argentina

Cabe recordar que el club rosarino está peleando el descenso en la Primera División tanto por la tabla anual como en la de los promedios: está 28° con seis puntos (el último es Estudiantes de Río Cuarto con cuatro) y 26° en los promedios, muy cerca del León del Imperio, que también está en el fondo de esa tabla.

Por su parte, Acassuso se recuperó de dos duras derrotas en la Primera Nacional con Colón (1 a 0) y Morón (3-0). El equipo del ascenso salió decidido a dar el batacazo más allá de su actualidad y lo consiguió con creces peleándole de igual a igual y con una gran efectividad. Ahora, enfrentará al ganador del cruce entre Gimnasia y Camioneros.

El resumen del batacazo de Acassuso ante Newell's