En un nuevo posteo, Messi confirmó cuál será su próximo objetivo

El equipo de Florida llega de una derrota por 2-1 frente a Columbus Crew, el pasado 27 de septiembre. En ese encuentro, Messi fue el autor del gol que significó el empate parcial. Posteriormente, la MLS entró en un período de pausa por la fecha FIFA, lo que le permitió al delantero viajar a Argentina para participar de su despedida.

El futuro de Messi en Inter Miami

Messi tiene previsto completar su contrato con Inter Miami y continuar su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, luego de haber finalizado su recorrido con la Selección argentina.

El vínculo entre el futbolista y la institución estadounidense se extiende hasta diciembre de 2028. Si mantiene su decisión de continuar en el club, el capitán podría seguir compitiendo al máximo nivel y disputar partidos con Inter Miami incluso después de cumplir los 40 años.