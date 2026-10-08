En un nuevo posteo, Messi confirmó cuál será su próximo objetivo

El capitán argentino compartió un emotivo mensaje tras su último partido con la Albiceleste y ahora volverá a Inter Miami, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.
Lionel Messi compartió este jueves un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram para hacer un balance de lo que significó su partido de despedida de la Selección argentina, que se disputó el pasado martes frente a Benín en el estadio Monumental.
“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”, escribió el capitán junto a una imagen en la que sostiene con sus manos la camiseta especial que fue confeccionada para el homenaje.
A los 39 años, Messi puso punto final a su etapa con la Albiceleste en una jornada especial en el Monumental. El delantero convirtió uno de los goles en la victoria por 3-0 ante Benín y fue homenajeado tanto antes como después del encuentro.
Sin embargo, su carrera profesional continúa. Tras cerrar su ciclo con la Selección, el rosarino volverá a concentrarse en Inter Miami, club con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. Luego de permanecer algunos días en Argentina, el futbolista regresó durante la madrugada a Estados Unidos para reincorporarse al plantel.
El equipo de Florida llega de una derrota por 2-1 frente a Columbus Crew, el pasado 27 de septiembre. En ese encuentro, Messi fue el autor del gol que significó el empate parcial. Posteriormente, la MLS entró en un período de pausa por la fecha FIFA, lo que le permitió al delantero viajar a Argentina para participar de su despedida.
Messi tiene previsto completar su contrato con Inter Miami y continuar su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, luego de haber finalizado su recorrido con la Selección argentina.
El vínculo entre el futbolista y la institución estadounidense se extiende hasta diciembre de 2028. Si mantiene su decisión de continuar en el club, el capitán podría seguir compitiendo al máximo nivel y disputar partidos con Inter Miami incluso después de cumplir los 40 años.
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