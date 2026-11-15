En una elección récord, Nelson Pugliese se convirtió en el nuevo presidente de Vélez

Consumada su victoria, Pugliese dio unas breves palabras: "Voy a hacer lo mismo que hice en estos tres años: poner el hombro y trabajar todos los días pensando en el Vélez que los hinchas merecen". A su vez, indicó que su prioridad será reunirse con el plantel y el cuerpo técnico pensando en los encuentros de playoffs del Torneo Clausura y destacó que "Vélez tiene que salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores".