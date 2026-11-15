En una elección récord, Nelson Pugliese se convirtió en el nuevo presidente de Vélez

En el comicio de mayor participación de la historia de la institución, el candidato del oficialismo se impuso con casi el 40% de los votos y conducirá al club en el periodo 2027-2030.
En una elección histórica, Vélez eligió a su nuevo presidente: Nelson Pugliese, candidato del oficialismo, se impuso con casi el 40% de los votos y conducirá al club en el periodo 2027-2030. El dirigente de 61 años, que ya estaba en la Comisión Directiva, continuará la filosofía de Fabián Berlanga.
Con 9.769 socios que se acercaron a votar, dejando atrás los 7.665 de 2023 y estableciendo un nuevo récord de participación, el flamante mandamás se impuso con el 38,6% de los sufragios, superando a Juan Cruz Montero, de ADN Azul y Blanco (30,2%), Federico Balestrini, de Círculo El Fortín (26,9%) e Ignacio Mazzitelli, de Cruzada Renovadora (4,1%). Además, hubo 15 votos en blanco (0,2%) y 15 nulos (0,2%).
Pugliese fue el vicepresidente tercero del mandato de Berlanga, quien dejará el máximo puesto y ocupará justamente el dejado por la flamante nueva autoridad de la institución. Por otro lado, Gastón Aimaro es el vicepresidente 1ero y Eduardo Rado el vicepresidente 2do de la nueva conducción.
Consumada su victoria, Pugliese dio unas breves palabras: "Voy a hacer lo mismo que hice en estos tres años: poner el hombro y trabajar todos los días pensando en el Vélez que los hinchas merecen". A su vez, indicó que su prioridad será reunirse con el plantel y el cuerpo técnico pensando en los encuentros de playoffs del Torneo Clausura y destacó que "Vélez tiene que salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores".
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