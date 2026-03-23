Falleció la "Abuela lalala", la hincha viral de la Selección

Cristina Mariscotti murio a sus 79 años. Se hizo viral en las redes cuando los fanáticos le dedicaron una canción en medio de los festejos por los triunfos de la Selección argentina.
El fútbol argentino atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de Cristina Mariscotti, popularmente conocida como la “Abuela Lalala”, quien se había convertido en un símbolo inesperado y entrañable durante los festejos del Mundial de Qatar 2022.
La mujer, de 79 años, falleció luego de sufrir una descompensación asociada a una insuficiencia cardíaca. Su figura había trascendido rápidamente en redes sociales gracias a su espontaneidad, su carisma y su forma tan particular de alentar a la Selección argentina en plena euforia mundialista.
Durante aquellos días de diciembre de 2022, en los que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo en el Copa Mundial de la FIFA 2022, Mariscotti se volvió viral por sus cánticos y su energía contagiosa en medio de las celebraciones callejeras.
La “Abuela Lalala” quedó en la memoria colectiva como una de esas postales espontáneas que dejó la histórica consagración: una hincha genuina que, sin proponérselo, representó la alegría popular de todo un país. Su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde muchos usuarios la recordaron como un símbolo de unión y pasión futbolera.
Su historia alcanzó repercusión mundial en diciembre de 2022, cuando un grupo de jóvenes del barrio porteño de Liniers comenzó a dedicarle el ya inolvidable “Abuela, lalalalalá” cada vez que salía a festejar los goles de la Selección argentina. Ese instante, captado en video, se viralizó rápidamente y traspasó fronteras, convirtiéndola en una protagonista inesperada de la celebración mundialista.
Alejada de los escenarios tradicionales del fútbol, Mariscotti se convirtió en un emblema de la alegría popular que se vivía en las calles. Fanática de Boca Juniors y admiradora de Lionel Messi, ni siquiera seguía los partidos por una cuestión de cábala, aunque muchos terminaron considerándola un talismán para el equipo.
Con el correr de los días, su casa se transformó en un punto de reunión para hinchas que se acercaban a compartir los festejos y expresarle su cariño. Sin hijos ni nietos, el fenómeno popular la terminó adoptando como “la abuela de todos”, una figura que quedó ligada para siempre a la histórica consagración en el Copa Mundial de la FIFA 2022.
La noticia de su fallecimiento se conoció en las últimas horas y llega a poco de una nueva Copa del Mundo, lo que le otorga un significado aún más especial a su recuerdo. Aquella canción nacida en una esquina de Liniers ya no será solo un canto de festejo, sino también un tributo a una de las postales más auténticas que dejó la gesta de 2022.
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