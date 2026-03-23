Falleció la "Abuela lalala", la hincha viral de la Selección

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Su historia alcanzó repercusión mundial en diciembre de 2022, cuando un grupo de jóvenes del barrio porteño de Liniers comenzó a dedicarle el ya inolvidable “Abuela, lalalalalá” cada vez que salía a festejar los goles de la Selección argentina. Ese instante, captado en video, se viralizó rápidamente y traspasó fronteras, convirtiéndola en una protagonista inesperada de la celebración mundialista.

Alejada de los escenarios tradicionales del fútbol, Mariscotti se convirtió en un emblema de la alegría popular que se vivía en las calles. Fanática de Boca Juniors y admiradora de Lionel Messi, ni siquiera seguía los partidos por una cuestión de cábala, aunque muchos terminaron considerándola un talismán para el equipo.

Con el correr de los días, su casa se transformó en un punto de reunión para hinchas que se acercaban a compartir los festejos y expresarle su cariño. Sin hijos ni nietos, el fenómeno popular la terminó adoptando como “la abuela de todos”, una figura que quedó ligada para siempre a la histórica consagración en el Copa Mundial de la FIFA 2022.

La noticia de su fallecimiento se conoció en las últimas horas y llega a poco de una nueva Copa del Mundo, lo que le otorga un significado aún más especial a su recuerdo. Aquella canción nacida en una esquina de Liniers ya no será solo un canto de festejo, sino también un tributo a una de las postales más auténticas que dejó la gesta de 2022.