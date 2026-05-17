River vs. Belgrano, la final del Torneo Apertura: día, horario y sede

El Millonario y el Pirata se enfrentarán el próximo domingo, desde las 15.30 en el Kempes, en donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino.
River y Belgrano se enfrentarán por la final del Torneo Apertura en un partido cargado de ilusión por ambos lados y morboso por el antecedente de la Promoción 2011, donde el Pirata le ganó 3 a 1 de manera global al Millonario, ascendió a Primera División y condenó al descenso al club de Núñez. Y la Liga Profesional anunció la programación.
La final se disputará el próximo domingo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido decisivo, que aún tiene árbitro a confirmar, se transmitirá por ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir el minuto a minuto por nuestra página web.
"Estar en una final siempre es importante. Hay que darle un mérito mayoritario al grupo que trabaja en el día a día y que quiere seguir creciendo", expresó Coudet en conferencia de prensa tras la clasificación lograda por el triunfo 1 a 0 a Rosario Central en el Monumental. Y, con respecto al posible rival en la final que no estaba definido, dijo: “No se eligen. La verdad que los rivales no se eligen. Si hubiese podido elegir, el de hoy es el primero que hubiese evitado personalmente".
Por su parte, Ricardo Zielinski picanteó tras el pase obtenido por penales contra Argentinos Juniors en La Paternal: "Es una final que nos trae buenos recuerdos". Y después analizó: "Será un partido lindo, vibrante y fundamentalmente parejo como todos en el fútbol argentino. Es un partido importante, que estamos esperando hace mucho tiempo y esperamos darle una alegría a la gente".
El River de Coudet buscará coronar y Belgrano irá por su primera estrella en un duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro promete fútbol, intensidad y una guerra táctica imperdible con ni más ni menos que un título en juego.
Ni la AFA ni la Liga Profesional anunciaron cuándo y a través de qué plataforma será la venta de entradas, pero se espera que la publicación oficial llegue en las próximas horas. Respecto al sitio en el que se podrán adquirir, basándose en los antecedentes, es posible que sea en la web de Deportick.com, donde se vendieron los tickets de las finales anteriores.
Con una capacidad para aproximadamente 57 mil espectadores, el reparto de entradas será en partes iguales. Por eso, tanto a River como a Belgrano le corresponderán entre 20 y 25 mil tickets, mientras que los restantes serán entradas de protocolo y que quedarán reservadas para la organización.
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