River vs. Belgrano, la final del Torneo Apertura: día, horario y sede

El River de Coudet buscará coronar y Belgrano irá por su primera estrella en un duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro promete fútbol, intensidad y una guerra táctica imperdible con ni más ni menos que un título en juego.

La venta de entradas de la final del Torneo Apertura

Ni la AFA ni la Liga Profesional anunciaron cuándo y a través de qué plataforma será la venta de entradas, pero se espera que la publicación oficial llegue en las próximas horas. Respecto al sitio en el que se podrán adquirir, basándose en los antecedentes, es posible que sea en la web de Deportick.com, donde se vendieron los tickets de las finales anteriores.

Con una capacidad para aproximadamente 57 mil espectadores, el reparto de entradas será en partes iguales. Por eso, tanto a River como a Belgrano le corresponderán entre 20 y 25 mil tickets, mientras que los restantes serán entradas de protocolo y que quedarán reservadas para la organización.