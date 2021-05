Enzo Pérez: "Hoy demostramos nuevamente el grupo que somos"

Y el ídolo millonario habló sobre el encuentro: "Mis compañeros arqueros me escribieron, estuve preguntando algunas cosas también. Con el entrenador de arqueros estuvimos practicando ayer y me dio algunos consejos. Con la adrenalina que tenia por ahí me perdía un poco y no tomaba siempre noción del punto de penal".

Además destacó el momento que esta viviendo el club: "Hablar del partido no tiene mucho sentido por lo que hemos vivido durante este tiempo, que lamentablemente tuvimos que padecer por el tema del covid. Lo que rescato es el corazón, la hombría y la personalidad. También lo que demostramos en la cancha de Boca donde debutaron muchos chicos y nos ayudaron hacer un buen partido a pesar de quedar afuera".

"Hoy demostramos nuevamente el grupo que somos y la clase de persona que somos. Todavía no caigo en todo lo que hemos pasado, solo me trate de enfocar en ayudar al equipo", finalizó.