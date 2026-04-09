¡Vuelven los visitantes en el fútbol argentino! La AFA anunció pruebas piloto en el Ascenso

La asociación informó que habrá visitantes en los partidos de la Primera Nacional de Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley en busca de lograr el regreso progresivo de las dos hinchadas.
¡Vuelven los visitantes en el fútbol argentino! La Asociación del Fútbol Argentino anunció pruebas piloto en el Ascenso en busca de lograr el regreso progresivo de las dos hinchadas a los estadios. La misma se llevará a cabo en los partidos de Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley por la fecha 10 de la Primera Nacional.
La iniciativa busca evaluar el comportamiento del público y el impacto organizativo en encuentros considerados de riesgo, en coordinación con los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires, un punto clave para su implementación. En ese sentido la AFA agradeció el respaldo del ministro Javier Alonso y del titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila, quienes participaron en la planificación de este operativo especial.
Desde la entidad también hicieron un llamado a los hinchas para que acompañen la medida con responsabilidad, destacando la importancia de vivir el fútbol como una fiesta, sin incidentes ni violencia. El objetivo de esta experiencia es que pueda repetirse en el futuro y el mensaje apunta a consolidar un cambio cultural que permita el regreso progresivo de ambas parcialidades en todas las categorías.
La prohibición del público visitante en el Ascenso se remonta a 2007 después de los incidentes registrados en la Promoción entre Nueva Chicago y Tigre, una medida que con el tiempo se extendió y se volvió habitual. Luego en 2013, un hecho de violencia en la previa de un partido entre Estudiantes y Lanús derivó en una restricción generalizada en todo el país, consolidando el esquema actual sin visitantes.
En este contexto, los clubes involucrados también se manifestaron a favor de la iniciativa, destacando el trabajo conjunto entre dirigencias y autoridades. Tanto Quilmes como Colegiales convocaron a sus hinchas a acompañar con respeto, en partidos que se disputarán el domingo 19 de abril, con la expectativa de que esta prueba marque el inicio de una nueva etapa en el fútbol argentino.
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