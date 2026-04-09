¡Vuelven los visitantes en el fútbol argentino! La AFA anunció pruebas piloto en el Ascenso

ascenso visitantes El anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino en su página oficial.

La prohibición del público visitante en el Ascenso se remonta a 2007 después de los incidentes registrados en la Promoción entre Nueva Chicago y Tigre, una medida que con el tiempo se extendió y se volvió habitual. Luego en 2013, un hecho de violencia en la previa de un partido entre Estudiantes y Lanús derivó en una restricción generalizada en todo el país, consolidando el esquema actual sin visitantes.