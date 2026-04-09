Hoy debuta Ángel Di María con Rosario Central en la copa Libertadores

Independiente del Valle, en tanto, afronta su octava participación consecutiva en la Libertadores. Llega entonado tras imponerse 2-0 ante Orense en el campeonato ecuatoriano, resultado que lo dejó como líder con 16 puntos. En siete presentaciones, el “Matagigantes” suma cinco triunfos, un empate y una derrota.

POSIBLE 11 DE ROSARIO CENTRAL:

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando o Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

POSIBLE 11 INDEPENDIENTE DEL VALLE:

Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Juan Viacava, Jhegson Méndez, Justin Lerma, Aron Rodriguez; Matías Perello, Djorkaeff Reasco y Juan Angulo.. DT: Joaquín Papa.

gigante de arroyito Rosario Central debuta en la Copa Libertadores en el Gigante de Arroyito, con Ángel Di María como emblema y la ilusión de arrancar con un triunfo ante Independiente del Valle.

Platense vs. Corinthians

Platense llega a este debut histórico en la Copa Libertadores con sensaciones encontradas. Si bien logró la clasificación tras una campaña consagratoria en 2025, su presente futbolístico genera dudas: acumula seis partidos sin ganar, con cuatro empates y dos derrotas. La falta de eficacia y cierta irregularidad en el rendimiento encendieron señales de alerta en la previa de un compromiso de máxima exigencia.

A pesar de ese contexto, el conjunto dirigido por Walter Zunino confía en el impacto anímico del torneo internacional para cambiar la cara. El respaldo de su gente y el carácter demostrado en instancias decisivas del último campeonato aparecen como argumentos para ilusionarse con una reacción en el momento más importante.

Por su parte, Corinthians también arriba con un presente inestable. El equipo de Fernando Diniz tuvo un arranque irregular en el Brasileirao y se ubica en la parte baja de la tabla, lejos de las expectativas que genera su plantel. Las dudas en el funcionamiento colectivo y la falta de resultados marcaron el inicio de la temporada.

Sin embargo, el conjunto paulista mantiene jerarquía individual capaz de desequilibrar en cualquier momento. La baja de Memphis Depay es sensible, pero la presencia de Jesse Lingard y otros nombres de experiencia sostienen la peligrosidad de un equipo que, aun golpeado, buscará hacerse fuerte en un escenario exigente.

POSIBLE 11 DE PLATENSE:

Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

POSIBLE 11 DE CORITHIANS:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André, Rodrigo Garro; Pedro Raul y Kayke. DT: Fernando Diniz.