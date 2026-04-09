Aston Villa venció a Bologna en Italia con una gran actuación del Dibu Martínez

Los Villanos vencieron 3 a 1 al conjunto italiano por la ida de los cuartos de final de la Europa League y quedaron a un paso de avanzar a las semifinales de la Europa League.
Con una gran actuación del Dibu Martínez, Aston Villa venció 3 a 1 a Bologna en Italia por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Los Villanos dieron un gran paso de visitante para lograr en una semana definir la serie de local para meterse en las semifinales del certamen internacional.
El arquero de la Selección Argentina tuvo intervenciones determinantes en el inicio del partido, cuando el conjunto local presionaba y generaba peligro: logró sostener el cero en una jugada clara a los 20 minutos atajando un remate de tijera que tenía destino de ángulo derecho.
Luego, los Villanos se pusieron en ventaja en el final del primer tiempo, tras un tiro de equina y una mala salida del arquero de Bologna, que aprovechó Konsa de cabeza para poner el 1-0 en el marcador. En el complemento, a los apenas cinco minutos, otra vez un error defensivo del local y tanto de Ollie Watkins para el 2-0 en el tanteador.
Ya en el final, a los 44' de esta segunda etapa, Rowe encaró por izquierda y disparó al segundo palo para vencer al Dibu y poner lograr el descuento para el conjunto italiano. Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, apareció otra vez Watkins y puso el 3-1 definitivo después de un centro en el área tras un córner.
El partido de vuelta se jugará el próximo jueves a las 16, en Inglaterra, donde los Villanos buscarán defender el resultado y asegurarse un lugar en las semifinales de la Europa League. Previo a eso, por la Premier League, enfrentarán a Nottingham Forest, el domingo desde las 10, en condición de visitante.
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