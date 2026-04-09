Aston Villa venció a Bologna en Italia con una gran actuación del Dibu Martínez

Luego, los Villanos se pusieron en ventaja en el final del primer tiempo, tras un tiro de equina y una mala salida del arquero de Bologna, que aprovechó Konsa de cabeza para poner el 1-0 en el marcador. En el complemento, a los apenas cinco minutos, otra vez un error defensivo del local y tanto de Ollie Watkins para el 2-0 en el tanteador.