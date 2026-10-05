"Es más valioso Inglaterra": la frase de una periodista de 11 años que emocionó al Dibu Martínez

La frase conmovió al campeón del mundo, que coincidió con la mirada de la nena y respondió: “Claro, es más lindo ganarle a Inglaterra que a España, pero todo no se puede ganar”. Después, al repasar el camino de la Selección, puso en valor haber disputado “cinco finales” y dejó una nueva ilusión: “Esperemos ganar otra Copa América”.

El encuentro se produjo, además, en la previa de una jornada especial para el seleccionado. Con la despedida de Messi cada vez más cerca, el arquero ya piensa en ese momento y expresó su deseo de acompañar al capitán: “Ahora esperemos darle un abrazo a Messi, que se despida de la Selección con amor”.