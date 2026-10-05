"Es más valioso Inglaterra": la frase de una periodista de 11 años que emocionó al Dibu Martínez

Un encuentro inesperado durante una jornada de Turismo Carretera terminó con un mensaje cargado de emoción y memoria histórica, mientras el arquero también recordó la final del Mundial y anticipó la despedida del capitán.
Emiliano Martínez protagonizó un momento cargado de emoción durante su visita al Turismo Carretera en San Nicolás para hacerle el aguante a su hermano, Alejandro. Allí respondió el cuestionario de Mica Sin Frenos, la hija de Sebastián Carinelli, y quedó sorprendido por una reflexión de la pequeña de 11 años vinculada con Malvinas.
La visita ocurrió durante la mañana libre que Lionel Scaloni les había otorgado a los jugadores de la Selección Argentina. El arquero aprovechó para acompañar a su hermano Alejandro, quien compite en el TC Pista, y también se prestó al particular desafío que le propuso la niña.
Entre las preguntas apareció una referida al partido que volvería a disputar. La respuesta fue inmediata y con una cuota de humor: “El de Francia en la final del mundo, a ver si tengo el arco en cero y no me meten tres goles, ja”. La joven destacó su actuación en Lusail, especialmente durante los penales, y recibió como respuesta: “Defendí lo que más pude”.
La charla tomó otro tono cuando surgió la reciente definición ante España. El marplatense expresó su deseo de que aquel encuentro también hubiera terminado desde los doce pasos: “Ojalá hubiéramos ido a penales contra España…”. Sin embargo, Micaela lo interrumpió con la voz quebrada y los ojos vidriosos: “Pero nos llevaste hasta Inglaterra y eso fue un montón. Es más valioso Inglaterra por las Malvinas”.
La frase conmovió al campeón del mundo, que coincidió con la mirada de la nena y respondió: “Claro, es más lindo ganarle a Inglaterra que a España, pero todo no se puede ganar”. Después, al repasar el camino de la Selección, puso en valor haber disputado “cinco finales” y dejó una nueva ilusión: “Esperemos ganar otra Copa América”.
El encuentro se produjo, además, en la previa de una jornada especial para el seleccionado. Con la despedida de Messi cada vez más cerca, el arquero ya piensa en ese momento y expresó su deseo de acompañar al capitán: “Ahora esperemos darle un abrazo a Messi, que se despida de la Selección con amor”.
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