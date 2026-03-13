Escándalo: All Boys denunció al Gobierno de la Ciudad por demoler parte de su predio

predio rocca El predio Manuel Rocca de All Boys.

La explicación preliminar que trascendió desde el Gobierno de la Ciudad fue que en una de las esquinas del terreno se proyecta la construcción de una pequeña plaza. Sin embargo, desde All Boys remarcaron que no recibieron ninguna notificación formal y que el espacio sigue bajo análisis legislativo. La situación movilizó rápidamente a socios e hinchas, que se acercaron al predio e iniciaron una vigilia para evitar que continuaran los trabajos, mientras la Policía de la Ciudad montó un operativo en el lugar.