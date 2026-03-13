El club de Floresta repudió la sorpresiva intervención en su campo de entrenamiento y realizó una medida cautelar. La Justicia ordenó frenar las obras y la AFA respaldó el reclamo de la institución.
Escándalo: All Boys denunció al Gobierno de la Ciudad por demoler parte de su predio Manuel Rocca, un espacio en el que impulsa su proyecto deportivo, educativo y cultural. Los muchachos de Jorge Macri empezaron a derribar el lugar con maquinaria pesada y el club de Floresta protestó que no hubo aviso previo.
Según informaron desde la institución, excavadoras avanzaron sobre el terreno y derribaron cerca de 20 metros de uno de los paredones perimetrales. El hecho provocó preocupación inmediata dentro del club, ya que el predio forma parte de una iniciativa que ya tuvo aprobación en primera lectura en la Legislatura porteña y que todavía debe atravesar una audiencia pública antes de su tratamiento definitivo. La aparición de obras en medio de ese proceso generó desconcierto entre los dirigentes.
La explicación preliminar que trascendió desde el Gobierno de la Ciudad fue que en una de las esquinas del terreno se proyecta la construcción de una pequeña plaza. Sin embargo, desde All Boys remarcaron que no recibieron ninguna notificación formal y que el espacio sigue bajo análisis legislativo. La situación movilizó rápidamente a socios e hinchas, que se acercaron al predio e iniciaron una vigilia para evitar que continuaran los trabajos, mientras la Policía de la Ciudad montó un operativo en el lugar.
La Comisión Directiva difundió un comunicado en el que expresó su “enorme repudio y preocupación” por lo ocurrido y confirmó que se presentó una medida cautelar para frenar la intervención. El presidente del club, Christian Giménez, aseguró que la institución se enteró por vecinos del barrio y cuestionó la falta de información oficial. También señaló que el club recibió el respaldo de la AFA y de Claudio Tapia.
Horas después, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires dispuso suspender de manera preventiva cualquier trabajo en el predio hasta que se incorporen al expediente las actuaciones administrativas correspondientes y se resuelva la cautelar presentada por el club. La resolución advierte que, si no se cumple la orden, podrá aplicarse una sanción económica diaria al área responsable de las obras, mientras continúa el conflicto por el futuro del predio.
