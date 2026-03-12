Mariano Soso explotó contra el árbitro de Defensa-C. Córdoba: "¿Cómo carajo podés dormir?"

Así cruzó Soso al árbitro Bryan Ferreyra tras el partido

Embed ¡¡MARIANO SOSO, CALIENTE POR EL POLÉMICO PENAL QUE SANCIONÓ FERREYRA EN CONTRA DE DEFENSA Y JUSTICIA, EXPLOTÓ CONTRA EL ÁRBITRO EN EL VESTUARIO!! "¿Cómo podés dormir después?" pic.twitter.com/HRKhdTdeEQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

Lejos de calmarse, el técnico siguió con su descargo a los gritos, apuntando directamente a la integridad del árbitro. “No me podés sostener esa mirada. Estás quebrado. ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu gente, a tu familia? Eso preguntate”, insistió, mientras Ferreyra se mantenía en silencio y evitaba responder.

La escena se dio a varios metros de distancia, en el acceso a los vestuarios, pero el tono del reclamo se escuchó con claridad. Tras el episodio, Soso no se presentó a la conferencia de prensa y desde la dirigencia de Defensa y Justicia decidieron no hacer declaraciones.