Mariano Soso explotó contra el árbitro de Defensa-C. Córdoba: "¿Cómo carajo podés dormir?"

El entrenador del Halcón estalló contra Bryan Ferreyra luego de que le cobrara un penal insólito al Ferroviario con el que le empataron el partido a su equipo.
Mariano Soso explotó contra el árbitro Bryan Ferreyra por el insólito penal que le cobró a Central Córdoba y con el que le empató el partido a su Defensa y Justicia. El entrenador del Halcón terminó completamente fuera de sí contra el juez mediante se iba del estadio.
Tras un centro, Michael Santos cayó al piso ante la marca de Emiliano Amor y el árbitro dejó seguir, ya que en primera instancia consideró que no había infracción. Sin embargo, desde el VAR, a cargo de Gastón Monsón Brizuela, llamaron a revisión y luego de varios minutos Ferreyra cambió su decisión y sancionó penal, una determinación que generó sorpresa incluso entre los jugadores de Central Córdoba, que no habían reclamado falta.
Santos se encargó de ejecutar y convirtió el 1 a 1 que terminaría siendo definitivo. La repetición de la jugada dejó muchas dudas, ya que el contacto parecía leve y lejos de justificar un penal. La decisión provocó la inmediata reacción del banco de Defensa y Justicia, con Soso visiblemente alterado durante los últimos minutos del partido y protestando cada fallo del árbitro.
El enojo explotó definitivamente después del pitazo final: mientras los futbolistas se retiraban al vestuario, el entrenador se quedó en el pasillo esperando al juez y, cuando lo tuvo enfrente, lo encaró con una serie de gritos que quedaron registrados por la transmisión. “Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¡Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad”, lanzó fuera de control.
Lejos de calmarse, el técnico siguió con su descargo a los gritos, apuntando directamente a la integridad del árbitro. “No me podés sostener esa mirada. Estás quebrado. ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu gente, a tu familia? Eso preguntate”, insistió, mientras Ferreyra se mantenía en silencio y evitaba responder.
La escena se dio a varios metros de distancia, en el acceso a los vestuarios, pero el tono del reclamo se escuchó con claridad. Tras el episodio, Soso no se presentó a la conferencia de prensa y desde la dirigencia de Defensa y Justicia decidieron no hacer declaraciones.
comentar