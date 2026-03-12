Belgrano venció a Estudiantes (RC) y llega al clásico con Talleres como líder de la Zona B

El Pirata se impuso 1 a 0 ante el León de Río Cuarto de visitante con gol de Francisco González Metilli y volvió a alcanzar la cima de su grupo del Torneo Apertura.
Belgrano consiguió un triunfo muy importante como visitante al derrotar 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, por la décima fecha del campeonato local. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski hizo un partido sólido, golpeó en el momento justo y supo sostener la ventaja en un final caliente para quedarse con tres puntos que lo dejaron como único líder de la Zona B antes del clásico frente a Talleres.
El encuentro fue parejo durante el primer tiempo, con el conjunto local tomando la iniciativa y generando las situaciones más claras, aunque sin eficacia en los metros finales. Belgrano apostó a un planteo más ordenado, esperando su oportunidad para lastimar de contraataque. El Pirata, antes de abrir el marcador y quedarse con el triunfo, sufrió pero Thiago Cardozo respondió bien cada vez que fue exigido y mantuvo el arco en cero.
El gol del triunfo llegó a los 13 minutos del segundo tiempo: Benítez tiró un centro desde la derecha que el arquero Lastra cortó mal, dejando un rebote con el arco vacio que aprovechó González Metilli para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo. A partir de ahí, Estudiantes adelantó sus líneas y buscó el empate con insistencia, pero se encontró con una defensa firme y con un Belgrano que se replegó para cuidar la ventaja.
Con el triunfo, Belgrano llegó a 18 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B aprovechando la caída de Independiente Rivadavia con Barracas Central. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto sigue complicado en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades. El Pirata llegará como líder al clásico cordobés frente a Talleres, el domingo a las 17.30, en un duelo que enfrentará a dos equipos que atraviesan un buen momento y que pelean por mantenerse en zona de clasificación.
