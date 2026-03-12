Belgrano venció a Estudiantes (RC) y llega al clásico con Talleres como líder de la Zona B

El resumen de Estudiantes RC 0-1 Belgrano

Con el triunfo, Belgrano llegó a 18 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B aprovechando la caída de Independiente Rivadavia con Barracas Central. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto sigue complicado en el fondo de la tabla con apenas cuatro unidades. El Pirata llegará como líder al clásico cordobés frente a Talleres, el domingo a las 17.30, en un duelo que enfrentará a dos equipos que atraviesan un buen momento y que pelean por mantenerse en zona de clasificación.