Escándalo: batalla campal terminó con 51 expulsados y estableció un récord histórico

Ante la magnitud de los incidentes, el árbitro decidió dar por terminado el encuentro y registró las expulsiones directamente en el acta, ya que no pudo mostrar las tarjetas rojas individualmente en medio del descontrol. De las 51 sanciones, 48 correspondieron a la gresca final, mientras que las tres restantes se habían producido durante el desarrollo del partido. En total, 22 expulsados pertenecían a Uberlândia y 29 a Mamoré, entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos.

La polémica también podría tener consecuencias deportivas y disciplinarias para ambos clubes. El Código Brasileño de Justicia Deportiva contempla suspensiones automáticas para los expulsados y posibles sanciones adicionales, como multas o la pérdida de la localía. Mientras se aguardan las determinaciones de la Federación Mineira de Fútbol, los equipos deberán volver a enfrentarse el próximo domingo 8 de noviembre en Patos de Minas, por el partido de vuelta de las semifinales. Mamoré cuenta con una ventaja de dos goles y puede perder por uno para clasificarse, mientras que Uberlândia necesita ganar por tres tantos para avanzar directamente a la final.