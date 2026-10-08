La AFA anunció que la LPF Play, que transmite el fútbol de Ascenso, dejará de ser gratuita

La plataforma de streaming pasará a tener un valor mensual de 15.000 pesos desde el 15 de octubre. Se permitirá dos pantallas en simultáneo y habrá sorteos de camisetas de Messi.
La AFA anunció que su plataforma de streaming LPF Play, que transmite el fútbol del Ascenso, dejará de ser completamente gratuita. A partir del viernes 16 de octubre, comenzará un esquema mixto con contenidos pagos y otros sin costos con el nuevo Plan Plus.
El Plan Plus tendrá un valor inicial de $15.000 por mes y otorgará el beneficio de poder utilizar la cuenta en hasta dos dispositivos de manera simultánea. De esta manera, la era de las transmisiones libres y sin costo en el fútbol de ascenso llegó a su fin.
Bajo este nuevo sistema de pago, los hinchas que deseen seguir de cerca los encuentros correspondientes a la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Primera División de Fútbol Femenino, la Primera División de Futsal Masculino y el Torneo Proyección de la Liga Profesional deberán abonar obligatoriamente la suscripción mensual.
Por otro lado, la plataforma mantendrá una alternativa gratuita conocida como Plan Base, la cual permitirá acceder sin costo a contenidos específicos como el Torneo Federal A, la Primera División de Futsal Femenino y el Torneo Promocional Amateur.
Por otra parte, continuarán disponibles sin cargo los partidos destacados de los seleccionados nacionales, los resúmenes de todas las categorías y los programas especiales de la casa como LPF Show, Lado F, AFA Estudio y LPF Proyección. Como incentivo durante esta semana de lanzamiento, aquellos hinchas que se registren en la plataforma antes del próximo jueves 15 de octubre participarán automáticamente de un sorteo muy especial: el premio mayor será una camiseta oficial de la Selección Argentina utilizada durante la histórica despedida de Lionel Messi.
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