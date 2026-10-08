La AFA anunció que la LPF Play, que transmite el fútbol de Ascenso, dejará de ser gratuita

Por otra parte, continuarán disponibles sin cargo los partidos destacados de los seleccionados nacionales, los resúmenes de todas las categorías y los programas especiales de la casa como LPF Show, Lado F, AFA Estudio y LPF Proyección. Como incentivo durante esta semana de lanzamiento, aquellos hinchas que se registren en la plataforma antes del próximo jueves 15 de octubre participarán automáticamente de un sorteo muy especial: el premio mayor será una camiseta oficial de la Selección Argentina utilizada durante la histórica despedida de Lionel Messi.