Lanús venció a Vélez en La Fortaleza y se afianza en la zona de playoffs

El Granate superó por 2 a 0 al Fortín como local y quedó quinto en la Zona A del Torneo Clausura de cara al tramo final de la fase regular del certamen.
Lanús venció 2 a 0 a Vélez en La Fortaleza y se afianza en la zona de playoffs del Torneo Clausura. El Granate fue superior al Fortín en el campo de juego y consiguió los tres puntos en su casa para quedar quinto en la Zona A de cara al tramo final de la fase regular del certamen local.
Vélez estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 31 minutos con un remate de Juan Policella que dio en uno de los postes tras un balón que se le escapó a Nahuel Losada tras un envío de córner. Previamente, el arquero local se había lucido al tapar un remate cercano de Ronaldo Martínez, a quien le quedó el balón tras una mala salida del fondo del rival.
Por su parte, Lanús generó peligro y abrió el marcador porque lo tiene a Besozzi. El extremo se armó la jugada del 1-0 con una pared con Marcelino Moreno y un centro rasante que fue un "toma y hacelo" a Sasha Marcich y previamente estuvo cerca de asistir a Allan Wlk -cabeceó en el área chica y tapó a puro reflejo Marchiori- y en otra jugada de anotar en la que condujo y finalizó muy cerca de uno de los palos.
Ya en el tramo final, Vélez fue con todo por la igualdad y terminó sufriendo muchas contras de Lanús, de las cuales llegó el 2-0 final en el tiempo de descuento: Ramiro Carrera definió de primera, su tiro dio en el palo pero luego el balón pegó en la espalda de Marchiori y terminó en la red.
Con este triunfo, Lanús llegó a los 20 puntos y le lleva seis a Estudiantes, el equipo más cercano a los playoffs que podría sacarlo de los puestos con boleto a la próxima ronda. Por su parte, Vélez, más allá de esta caída, está cuarto con 21 unidades en la misma Zona A del Clausura.
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