Lanús venció a Vélez en La Fortaleza y se afianza en la zona de playoffs

Por su parte, Lanús generó peligro y abrió el marcador porque lo tiene a Besozzi. El extremo se armó la jugada del 1-0 con una pared con Marcelino Moreno y un centro rasante que fue un "toma y hacelo" a Sasha Marcich y previamente estuvo cerca de asistir a Allan Wlk -cabeceó en el área chica y tapó a puro reflejo Marchiori- y en otra jugada de anotar en la que condujo y finalizó muy cerca de uno de los palos.