Escritorazo en África: la publicación de Marruecos y la decisión de Senegal

Del lado de Marruecos, la Real Federación Marroquí de Fútbol publicó un comunicado en el que aclaró que su presentación nunca tuvo como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo del rival, sino pedir que se aplicara el reglamento de la competencia. “La Federación ha tomado nota de la decisión del Comité de Apelación y reafirma que su enfoque fue únicamente solicitar el cumplimiento de las normas”, expresó el organismo.

En el mismo texto, la federación marroquí sostuvo que busca “garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas”, al tiempo que felicitó a todas las selecciones participantes del torneo. Mientras tanto, el caso seguirá su camino en el TAS, donde Senegal intentará recuperar en los tribunales el título que había ganado en la cancha y que ahora quedó en el centro de una de las mayores controversias del fútbol africano.