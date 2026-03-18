Escritorazo en África: la publicación de Marruecos y la decisión de Senegal

La polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle el título de la Copa Africana 2025 a los senegaleses y declarar campeones a los marroquíes generó repercusiones.
La polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle el título de la Copa Africana 2025 a Senegal y declarar campeón a Marruecos por el abandono del campeo de juego de unos minutos de los senegaleses (después de ser claramente perjudicados por el arbitraje) generó repercusiones en ambos bandos.
La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que recurrirá al TAS en Lausana para intentar revertir la resolución que anuló su triunfo 1-0 en el alargue y lo transformó en una derrota administrativa por 3-0 en un escritorio. En un comunicado oficial, el organismo calificó el fallo como “injusto, sin precedentes e inaceptable” y sostuvo que la decisión desacredita al fútbol africano.
Senegal remarcó que la apelación busca “defender los derechos y los intereses del fútbol senegalés” y anticipó que el recurso será presentado en los próximos días. El conflicto se originó tras la final disputada el 18 de enero, cuando el plantel senegalés abandonó momentáneamente el campo en protesta por un penal insólito sancionado para Marruecos en el minuto 100, que después de la vuelta de los jugadores fue pateado y atajado por el arquero senegalés.
La Confederación Africana de Fútbol entendió que esa acción encuadraba en el artículo que sanciona la salida del campo sin autorización arbitral y determinó que correspondía dar el partido por perdido, lo que modificó el desenlace del torneo y terminó con el título en manos del seleccionado marroquí. La decisión generó un fuerte rechazo tanto de la federación como del gobierno de Senegal, que también pidió una investigación internacional.
Del lado de Marruecos, la Real Federación Marroquí de Fútbol publicó un comunicado en el que aclaró que su presentación nunca tuvo como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo del rival, sino pedir que se aplicara el reglamento de la competencia. “La Federación ha tomado nota de la decisión del Comité de Apelación y reafirma que su enfoque fue únicamente solicitar el cumplimiento de las normas”, expresó el organismo.
En el mismo texto, la federación marroquí sostuvo que busca “garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas”, al tiempo que felicitó a todas las selecciones participantes del torneo. Mientras tanto, el caso seguirá su camino en el TAS, donde Senegal intentará recuperar en los tribunales el título que había ganado en la cancha y que ahora quedó en el centro de una de las mayores controversias del fútbol africano.
comentar