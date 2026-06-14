España, candidatazo, debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

VAR: Joe Dickerson (USA)

Estadio: Atlanta Stadium

Las probables formaciones de España y Cabo Verde

España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde

Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.