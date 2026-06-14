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España, candidatazo, debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Por el Grupo H, la Roja pone en marcha su participación en la Copa del Mundo frente a una selección que afronta la primera experiencia mundialista de su historia y sueña con dar el golpe.

España y Cabo Verde se enfrentarán este lunes desde las 13 en el Atlanta Stadium por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente inicia su camino como uno de los principales candidatos al título, mientras que el seleccionado africano buscará sorprender en su estreno absoluto en una Copa del Mundo. El grupo también está integrado por Uruguay y Arabia Saudita, por lo que comenzar con una victoria puede resultar determinante.

La Roja llega con una racha de 30 partidos sin derrotas derrotas, desde marzo de 2024 en un amistoso ante Colombia, y respaldada por un plantel que combina experiencia y juventud. Su última presentación dejó un inesperado empate 1-1 frente a Irak, aunque mantiene números que la ubican entre las selecciones más sólidas de los últimos años. Del otro lado estará un Cabo Verde que atraviesa un buen momento y tendrá su debut absoluto en una Copa del Mundo, llega con triunfos recientes ante Serbia e Islas Bermudas y la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

TV: DSports

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

VAR: Joe Dickerson (USA)

Estadio: Atlanta Stadium

Las probables formaciones de España y Cabo Verde

España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde

Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

ADEMÁS: Real Madrid acordó la llegada de Marc Cucurella tras el Mundial 2026

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