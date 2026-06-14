Real Madrid acordó la llegada de Marc Cucurella tras el Mundial 2026

El lateral español dejará Chelsea luego del torneo internacional en una transferencia millonaria que se cerraría por una cifra cercana a los 60 millones entre fijos y bonos.
Marc Cucurella está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. Según trascendió, el lateral izquierdo del Chelsea se incorporará al plantel dirigido por José Mourinho mediante una operación de 55 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables. De esta manera, el club español avanza en una de las negociaciones más importantes del mercado europeo.
La intención de las partes es formalizar el acuerdo después de la participación de España en el Mundial para evitar que una destacada actuación del defensor incremente aún más su valor. Cucurella, que aparece como uno de los candidatos a ocupar la titularidad en el seleccionado español durante el certamen, era una de las piezas más buscadas de su posición y despertó el interés de varios equipos de primer nivel.
La disputa por el futbolista incluyó a Barcelona y Atlético de Madrid, que siguieron de cerca su situación durante las últimas semanas. Sin embargo, la aparición del Real Madrid terminó inclinando la balanza a favor del conjunto blanco, que busca reforzar una zona clave del campo con un jugador consolidado en la élite europea y con experiencia tanto en la Premier League como en competiciones internacionales.
La llegada de Cucurella también obligará a la dirigencia madrileña a tomar decisiones dentro del plantel. Actualmente, el sector izquierdo de la defensa cuenta con Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras como alternativas, por lo que podrían producirse salidas en ese puesto. Mientras tanto, el Real Madrid continúa activo en el mercado y mantiene su atención sobre otros nombres vinculados al club, como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, aunque todavía sin acuerdos oficiales.
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