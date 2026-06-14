Real Madrid acordó la llegada de Marc Cucurella tras el Mundial 2026

La intención de las partes es formalizar el acuerdo después de la participación de España en el Mundial para evitar que una destacada actuación del defensor incremente aún más su valor. Cucurella, que aparece como uno de los candidatos a ocupar la titularidad en el seleccionado español durante el certamen, era una de las piezas más buscadas de su posición y despertó el interés de varios equipos de primer nivel.