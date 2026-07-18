España recibirá una cifra récord como premio y cuánto embolsó Argentina

Además del dinero por rendimiento deportivo, cada federación clasificada recibirá un aporte adicional de USD 2,5 millones destinado a preparación y concentración. De esta manera, todas las selecciones participantes tuvieron garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones.

La distribución también contempla montos escalonados para los equipos que avancen en las distintas fases. Las selecciones ubicadas entre el quinto y octavo puesto recibirán USD 19 millones, mientras que las que finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones.

Con este esquema, la Copa del Mundo 2026 marca un nuevo récord económico y consolida el crecimiento financiero del torneo. Argentina y España buscarán quedarse con la gloria deportiva, pero también con el premio más importante jamás otorgado a un campeón mundial.