España recibirá una cifra récord como premio y cuánto embolsó Argentina

Los españoles ganaron 50 millones de dólares por consagrarse campeón del mundo, mientras que la AFA tendrá 33 millones por el subcampeonato.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también pondrá en juego el premio económico más alto entregado en la historia del Mundial. La selección que levante la Copa recibirá USD 50 millones, según el esquema de distribución anunciado para esta edición.
El subcampeón tampoco quedará lejos en la escala de premios: el equipo que pierda la definición se llevará USD 33 millones. La diferencia entre ambos puestos será de USD 17 millones, mientras que Inglaterra como tercero obtendrá USD 29 millones y el cuarto Francia USD 27 millones.
La FIFA destinó cerca de USD 655 millones al reparto de premios deportivos dentro de una bolsa total de USD 871 millones. El incremento responde, entre otros factores, al nuevo formato con 48 selecciones, más partidos y mayores exigencias logísticas en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
El campeón del Mundial 2026 superará así los USD 42 millones que recibió Argentina por consagrarse en Qatar 2022. La federación internacional destacó que la inversión total en premios creció más del 50% respecto de la edición anterior.
Además del dinero por rendimiento deportivo, cada federación clasificada recibirá un aporte adicional de USD 2,5 millones destinado a preparación y concentración. De esta manera, todas las selecciones participantes tuvieron garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones.
La distribución también contempla montos escalonados para los equipos que avancen en las distintas fases. Las selecciones ubicadas entre el quinto y octavo puesto recibirán USD 19 millones, mientras que las que finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones.
Con este esquema, la Copa del Mundo 2026 marca un nuevo récord económico y consolida el crecimiento financiero del torneo. Argentina y España buscarán quedarse con la gloria deportiva, pero también con el premio más importante jamás otorgado a un campeón mundial.
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