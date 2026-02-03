¿Quién es Kevin López? el jugador de Independiente que dio de qué hablar esta semana

Tras una buena temporada en Quilmes, Independiente muestra su interés por el jugador y finalmente lo compra por el 70% del pase, en 100 millones de pesos. Firmó por 3 años y debutó esa misma temporada, pero fue perdiendo la presencia en el rojo y, para poder tener rodaje, fue cedido a Defensa y Justicia.

En enero del 2025 se convierte en nuevo jugador de Atlético Tucumán por un préstamo desde Independiente. Estuvo una temporada, salvo al decano del descenso y pidió premios por esa situación, vuelve a Independiente y nuevamente no tendría rodaje, fue en busca de un nuevo club.

kevin lopez atletico Tucuman

Llega a Colón de Santa Fe, donde duró un día porque su representante quería que revean su contrato, ya que había recibido un llamado de Instituto. Finalmente, los dirigentes del club cordobés afirmaron desconocer el cuasi-acuerdo con el jugador, pero para entonces los Sabaleros ya habían quedado muy ofendidos.

Nuevamente en Independiente querían cederlo, lo ofrecieron al Sabalero pero lo rechazaron por la desprolijidad de la situación. Entre el Rojo y San Martín de Tucumán hubieron llamados y todo indica que vestirá la camiseta del equipo rival del que ayudó a salvar del descenso, Atlético Tucumán. La operación se da a través de un préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. ¡Toda esta historia en un mes!