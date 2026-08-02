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Estudiantes-Gimnasia y San Lorenzo-Huracán, confirmados: cómo sigue el cronograma del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la agenda de las fechas 4, 5, 6 y 7 del segundo campeonato del año, con los dos clásicos confirmados.

Con la tercera fecha aún en disputa, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las jornadas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, con dos clásicos confirmados como protagonistas: Estudiantes vs. Gimnasia y San Lorenzo vs. Huracán.

Cabe destacar que los tres equipos que tuvieron que disputar los playoffs de la Copa Sudamericana no pudieron estar en la fecha 2, ya que se se jugó entresemana. Boca, Tigre y Lanús (el Granate es el único que no entró a los octavos) deberán cumplirla entre medio de estas jornadas.

Gimnasia - Estudiantes, duelo en el Bosque.

Gimnasia - Estudiantes, duelo en el Bosque.

El cronograma completo de la jornada 4 a la 7 del Torneo Clausura 2026:

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.

21.00 Newell’s – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

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