Estudiantes-Gimnasia y San Lorenzo-Huracán, confirmados: cómo sigue el cronograma del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la agenda de las fechas 4, 5, 6 y 7 del segundo campeonato del año, con los dos clásicos confirmados.
Con la tercera fecha aún en disputa, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las jornadas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, con dos clásicos confirmados como protagonistas: Estudiantes vs. Gimnasia y San Lorenzo vs. Huracán.
Cabe destacar que los tres equipos que tuvieron que disputar los playoffs de la Copa Sudamericana no pudieron estar en la fecha 2, ya que se se jugó entresemana. Boca, Tigre y Lanús (el Granate es el único que no entró a los octavos) deberán cumplirla entre medio de estas jornadas.
El clásico de barrio tendrá lugar el próximo domingo 9 de agosto desde las 15, en el Nuevo Gasómetro. Por su parte, el derby platense será por la quinta fecha, el sábado 15 de agosto desde las 16.45 en el estadio UNO. La fecha 6 tendrá todos los partidos interzonales.
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
17.00 Tigre – River (Zona B)
19.15 Boca – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
21.15 Platense – Boca (Zona A)
Domingo 16 de agosto
15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
18.00 River – Argentinos (Zona B)
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
21.00 Newell’s – Banfield
21.00 Huracán – Deportivo Riestra
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes
14.45 Barracas Central – Platense
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
19.15 River – Vélez
21.30 Racing – Boca
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba
21.15 Lanús – Argentinos
21.15 Talleres – Rosario Central
Viernes 28 de agosto
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
19.00 Boca – Lanús (Zona A)
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B)
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)
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