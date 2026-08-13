Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto palpitaron el clásico de La Plata

Por su parte, Piovi señaló que el clásico llega “dentro de una seguidilla importante, tenemos en la cabeza ir partido a partido. Ya cambiamos el foco y estamos preparados para hacer un gran compromiso". Y agregó: “Ganar es energía para el martes por Copa Libertadores. Queremos pelear en todos los frentes".

Es que el clásico le cae al Pincha previo a la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores con Universidad Católica en Chile, donde buscará conseguir el pasaje a cuartos en una serie emparejada después del 1 a 1 en la ida disputada en UNO.