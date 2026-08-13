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Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto palpitaron el clásico de La Plata

Los futbolistas de Estudiantes y Gimnasia hablaron en conferencia del derby de este sábado en UNO por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Estudiantes y Gimnasia afrontarán una nueva edición del clásico el sábado, desde las 16.45 en UNO, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Y, en las últimas horas, Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto protagonizaron una conferencia organizada por la Liga Profesional en la que palpitaron el derby.

Barros Schelotto, hijo de Guillermo y sobrino de Gustavo, buscará tener revancha contra Estudiantes, rival con el que debutó en Primera División el 19 de octubre de 2025 en un duelo que terminó en derrota 2 a 0 en UNO. Ahora, el mediocampista, ya consolidado en el 11 de Ariel Pereyra y en un buen momento del equipo, se ilusiona con el triunfo...

"Me tocó debutar en un clásico en esa cancha, no sabía con el contexto que me iba a encontrar. Ahora me encuentra en un buen momento con más roce y experiencia", expresó Barros Schelotto, quien aseguró que nunca se puso a pensar cuánto tiempo pasó desde que el club no gana el derby en condición de visitante (son 23 años).

“Para el hincha es un partido especial, vamos a tomarlo de esa manera, siempre queremos ganar, a donde sea", agregó el formado en las inferiores del Lobo. Y, por último, respondió sobre su lazo familiar: "Respecto a mi papá (Guillermo) siempre hablamos en la familia sobre sus partidos. A él le ha ido bastante bien y ojalá a mí también me toque".

Por su parte, Piovi señaló que el clásico llega “dentro de una seguidilla importante, tenemos en la cabeza ir partido a partido. Ya cambiamos el foco y estamos preparados para hacer un gran compromiso". Y agregó: “Ganar es energía para el martes por Copa Libertadores. Queremos pelear en todos los frentes".

Es que el clásico le cae al Pincha previo a la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores con Universidad Católica en Chile, donde buscará conseguir el pasaje a cuartos en una serie emparejada después del 1 a 1 en la ida disputada en UNO.

ADEMÁS: Vélez posó los ojos en Boca: Barros Schelotto quiere un delantero

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