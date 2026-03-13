Estudiantes-Lanús completan la fecha 10 del torneo Apertura

Los dos equipos tendrán una semana especial porque el próximo jueves 19 viajarán a Asunción para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Donde ambos se encuentran en el bombo B.

Lanús le ganó a Boca 3 11 24.jfif Lanús le ganó 1-0 a Boca

Posible 11 de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Posible 11 de Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino o Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

El árbitro del encuentro será Hernán Mastrángelo y será televisado por ESPN.

estudiantesvelez.jfif Estudiantes y Vélez ya definieron este año la Copa de la Liga.

Fechas pendientes

Todavía quedan algunos partidos pendientes, además de fecha 9 que no se jugó por el paro de la AFA, y ya hay confirmación de algunos de esos partidos.

En primer lugar, en un pendiente de la Fecha 6 (que es la Interzonal), Argentinos Juniors, que quedó afuera de la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante Barcelona, chocará contra Lanús, campeón de la Recopa Sudamericana, el jueves 26 de marzo a las 21.00 en La Paternal.

El segundo duelo también involucra al Bicho, que viajará a Mar del Plata para visitar a Aldosivi el martes 31 de marzo a las 15.30. Ambos cruces serán dentro de la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a España por la Finalissima, que aún está en riesgo.

La fecha 9 se estima que se jugará a fines del torneo, a principios de mayo, pero todavía no hay nada confirmado oficialmente.