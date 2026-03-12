Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza aburrieron en un empate sin goles

El Malevo y el Pituco igualaron 0 a 0 en el Guillermo Laza en un duelo con pocas situaciones y muchas imprecisiones. Ambos siguen sin levantar y continúan en la parte baja de la tabla.
Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza empataron sin goles en el estadio Guillermo Laza, en un partido de bajo nivel futbolístico en el que ninguno logró imponer condiciones. El encuentro fue correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura y dejó a los dos equipos con la sensación de que dejaron pasar una buena oportunidad para sumar de a tres en un duelo clave entre rivales necesitados.
El primer tiempo tuvo mucha fricción y pocas ideas. Riestra intentó tomar la iniciativa con pelotas largas y centros, mientras que el conjunto mendocino apostó a cerrarse bien atrás y salir de contra. Hubo algunos remates aislados, pero la mayoría de las llegadas se diluyeron por falta de precisión en los últimos metros. Los arqueros casi no tuvieron intervenciones exigentes.
En el complemento el trámite no cambió demasiado. El Malevo empujó con más ganas que juego y generó sus mejores chances con disparos de media distancia y centros al área, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de César Rigamonti. Gimnasia de Mendoza también tuvo alguna aproximación, aunque nunca logró sostener ataques largos como para inquietar con claridad.
De esta manera, el Malevo y el Pituco quedaron en el fondo de la tabla de la Zona A con seis y nueve puntos respectivamente, solo por encima de Newell's, que tiene tres unidades.
comentar