Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza aburrieron en un empate sin goles

Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza empataron sin goles en el estadio Guillermo Laza, en un partido de bajo nivel futbolístico en el que ninguno logró imponer condiciones. El encuentro fue correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura y dejó a los dos equipos con la sensación de que dejaron pasar una buena oportunidad para sumar de a tres en un duelo clave entre rivales necesitados.