Con muchas polémicas, Defensa y Justicia y Central Córdoba empataron 1 a 1 en Varela

El Halcón se puso en ventaja con un gol de Elías Pereyra y el Ferroviario lo igualó con un tanto de Michael Santos aprovechando un penal inexistente.
Defensa y Justicia y Central Córdoba empataron 1 a 1 en Florencio Varela en un partido intenso y con fuerte protagonismo del VAR. El equipo de Mariano Soso había logrado ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero la expulsión de Mateo Aguiar cambió el trámite y el conjunto santiagueño terminó llegando al empate mediante un penal inexistente.
El primer tiempo fue parejo, con el Halcón intentando manejar la pelota a través de Ever Banega y Aarón Molinas, mientras que la visita apostó a un planteo más directo. Defensa tuvo las situaciones más claras, pero se encontró con buenas respuestas del arquero Alan Aguerre y con una defensa firme que logró sostener el cero antes del descanso.
En el complemento llegaron los goles y las polémicas. Primero, a Central Córdoba le anularon un gol por fuera de juego tras la revisión y poco después Defensa golpeó con el tanto de Elías Pereyra a los 12 minutos de esta segunda etapa. Sin embargo, a los 20', el árbitro Bryan Ferreyra expulsó a Aguiar luego de revisar una infracción en el VAR, dejando al local con diez y cambiando el desarrollo del partido.
El Ferroviario aprovechó la diferencia numérica, fue a buscarlo y encontró el empate a los 30 minutos, cuando otra revisión determinó un penal a su favor: Michael Santos se encargó de la ejecución y puso el 1-1 definitivo. En el cierre, Central Córdoba presionó, pero Defensa resistió y el empate terminó siendo el resultado en un duelo marcado por las decisiones arbitrales.
