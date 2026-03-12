Con muchas polémicas, Defensa y Justicia y Central Córdoba empataron 1 a 1 en Varela

En el complemento llegaron los goles y las polémicas. Primero, a Central Córdoba le anularon un gol por fuera de juego tras la revisión y poco después Defensa golpeó con el tanto de Elías Pereyra a los 12 minutos de esta segunda etapa. Sin embargo, a los 20', el árbitro Bryan Ferreyra expulsó a Aguiar luego de revisar una infracción en el VAR, dejando al local con diez y cambiando el desarrollo del partido.