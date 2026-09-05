Vélez volvió al triunfo y le propinó otro golpe a Estudiantes

Vélez asumió el protagonismo desde el inicio, encontró espacios y generó las situaciones más peligrosas. Incluso tuvo un penal a favor luego de que Pablo Dóvalo sancionara una supuesta infracción sobre Simón Escobar, pero el VAR convocó al árbitro y, tras revisar las imágenes, el juez revirtió su decisión.

La apertura del marcador

Cuando parecía que el local se iría al descanso sin poder reflejar su superioridad en el marcador, encontró el premio. A los 40 minutos, Thiago Silvero ganó y bajó la pelota para Martínez, quien apareció dentro del área y definió para establecer el 1-0.

Silvero fue una de las figuras del Fortín. Firme en la última línea, se impuso repetidamente en el área y además tuvo participación decisiva en el gol.

Estudiantes intentó modificar su imagen durante el complemento. Adelantó sus líneas, tuvo mayor posesión y buscó instalarse en campo rival, aunque careció de profundidad para poner en serios aprietos al conjunto local.

Vélez, mientras tanto, dispuso de espacios para sentenciar el encuentro y estuvo muy cerca de conseguirlo con un potente disparo de Luca Feler que se estrelló contra el travesaño.

En el tramo final, el Pincha aumentó el empuje, pero siguió sin encontrar claridad. Eric Meza protagonizó una de sus escasas aproximaciones de peligro y el empate nunca llegó.

El triunfo terminó siendo justo para Vélez, que dejó atrás cuatro igualdades consecutivas y recuperó terreno en el campeonato. Estudiantes, en cambio, prolongó su mala racha fuera de casa y ahora deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar su próximo desafío en la Copa Libertadores.