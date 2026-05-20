Unai Emery, rey de la Europa League: la ganó cinco veces y con tres clubes distintos

La relación del entrenador con la Europa League ya trascendió cualquier lógica estadística. Emery ganó tres títulos consecutivos con Sevilla (2014, 2015 y 2016), se marchó por la puerta grande y lo volvió a conseguir con Villarreal en 2021 y ahora sumó una nueva consagración con Aston Villa. Y, más allá de las cinco finales ganadas, también llegó a la de la edición 2019 con el Arsenal, pero fue derrotado por el Chelsea. Su capacidad para competir en eliminatorias y potenciar equipos en contextos adversos volvió a quedar expuesta en esta edición.