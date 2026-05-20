Unai Emery, rey de la Europa League: la ganó cinco veces y con tres clubes distintos

El entrenador español condujo al Aston Villa a levantar el segundo título más importante de clubes del fútbol europeo. Ya lo había ganado tres veces con Sevilla y una vez con Villareal.
Unai Emery ganó la Europa League con Aston Villa y se reafirmó como rey del certamen: el entrenador español lo consiguió alzar por quinta vez y con un tercer club distinto. Sí, una locura que lo convierte en el técnico más ganador en la historia del segundo certamen más importante de clubes del fútbol europeo.
El ciclo de Emery en Aston Villa ya ocupa un lugar destacado en la historia del club. Cuando asumió en octubre de 2022, el equipo peleaba en los últimos puestos de la Premier League y atravesaba una profunda crisis deportiva. En menos de cuatro temporadas, logró clasificarlo nuevamente a la Champions League, terminó con una sequía de 30 años sin títulos oficiales y devolvió al club a lo más alto del fútbol europeo después de más de cuatro décadas.
La relación del entrenador con la Europa League ya trascendió cualquier lógica estadística. Emery ganó tres títulos consecutivos con Sevilla (2014, 2015 y 2016), se marchó por la puerta grande y lo volvió a conseguir con Villarreal en 2021 y ahora sumó una nueva consagración con Aston Villa. Y, más allá de las cinco finales ganadas, también llegó a la de la edición 2019 con el Arsenal, pero fue derrotado por el Chelsea. Su capacidad para competir en eliminatorias y potenciar equipos en contextos adversos volvió a quedar expuesta en esta edición.
Después de la consagración, el técnico español explicó el vínculo especial que construyó con el torneo a lo largo de su carrera. “Tengo suerte de haber estado en clubes que me enseñaron a querer esta competición y luchar por ella”, afirmó. También destacó el valor histórico del logro para Aston Villa: “Volver a ganar un título europeo permite recuperar sentimientos que hace muchos años no se veían”. Con otra vuelta olímpica en Europa, Emery amplió una leyenda que ya parece imposible de igualar.
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