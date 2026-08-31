Exequiel Zeballos, cerca de dejar Boca para jugar en Parma de Italia

El gol de Zeballos a River en el Superclásico

“Changuito”



Por el gol del Chango Zeballos para que Boca le gane 1 a 0 a River en el Superclásico.



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El contexto contractual aceleró la necesidad de encontrar una solución para el futuro del delantero, quien tiene vínculo con Boca hasta diciembre de este año y no existe intención de renovarlo, por lo que la dirigencia busca evitar que pueda marcharse con el pase en su poder. En las últimas semanas, Napoli aparecía como el destino más probable, pero Parma tomó la iniciativa y quedó en una posición favorable para concretar la transferencia.