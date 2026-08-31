Exequiel Zeballos, cerca de dejar Boca para jugar en Parma de Italia

El club italiano avanzó en las últimas horas por el delantero y negocia una transferencia por un porcentaje importante de su pase. El Xeneize quiere conservar parte de sus derechos.
Exequiel Zeballos está cerca de ser transferido de Boca a Parma, en una operación que tomó fuerza en las últimas horas y cambió el escenario que tenía a Napoli como principal candidato. Según la información de Emiliano Raddi, el club italiano avanzó para quedarse con un porcentaje importante del pase del extremo. El acuerdo todavía no está cerrado, pero las conversaciones están encaminadas y el Xeneize podría concretar su salida antes del final de su contrato.
La operación se realizaría en torno a los 5 millones de dólares por una parte de los derechos de Zeballos, mientras que Boca conservaría el 40% de una futura venta. Además, el club argentino podría recibir otros 500 mil dólares si el futbolista cumple determinados objetivos. De esta manera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resignaría parte del valor de la cláusula de rescisión, que había sido establecida en 15 millones de euros.
El contexto contractual aceleró la necesidad de encontrar una solución para el futuro del delantero, quien tiene vínculo con Boca hasta diciembre de este año y no existe intención de renovarlo, por lo que la dirigencia busca evitar que pueda marcharse con el pase en su poder. En las últimas semanas, Napoli aparecía como el destino más probable, pero Parma tomó la iniciativa y quedó en una posición favorable para concretar la transferencia.
De cerrarse el acuerdo, el Changuito tendrá su primera experiencia en el exterior y dejará Boca después de varios años en el club. Parma pretende avanzar con los últimos detalles de la operación, mientras que el Xeneize procura conservar un porcentaje que le permita obtener un beneficio económico ante una eventual venta posterior.
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