El arquero de 28 años, que fue parte de la Selección de Uruguay en este Mundial, arribará a préstamo por doce meses desde Rayados de Monterrey.

Independiente cerró la llegada de Santiago Mele como nuevo refuerzo en este mercado de pases, donde ya sumó a Maximiliano Meza, de cara a un segundo semestre donde buscará ser más competitivo. De esta manera, sumará un arquero de jerarquía, en un puesto donde está consolidado ni más ni menos que el capitán Rodrigo Rey.