El arquero de 28 años, que fue parte de la Selección de Uruguay en este Mundial, arribará a préstamo por doce meses desde Rayados de Monterrey.
Independiente cerró la llegada de Santiago Mele como nuevo refuerzo en este mercado de pases, donde ya sumó a Maximiliano Meza, de cara a un segundo semestre donde buscará ser más competitivo. De esta manera, sumará un arquero de jerarquía, en un puesto donde está consolidado ni más ni menos que el capitán Rodrigo Rey.
Mele llegará a Independiente en condición de préstamo por doce meses con opción de compra proveniente de Rayados de Monterrey. Entre este miércoles y jueves arribará al país y estampará la firma. Cabe remarcar que hace unos días tenía todo acordado con Colo Colo de Chile, pero apareció el Rojo y cambió el destino del uruguayo.
Mele, quien ya jugó en el fútbol argentino entre 2022 y 2023 con la camiseta de Unión, disputó 58 encuentros en el club santafesino. Antes de eso había tenido experiencia en distintos clubes de Turquía, mientras que también jugó en Fénix de Uruguay, Plaza Colonia, Junior y el conjunto mexicano.
A su vez, el arquero nacido en Montevideo vuelve al fútbol argentino después de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, aunque no jugó ningún encuentro con la camiseta charrúa, ya que el titular fue Fernando Muslera y cuando Marcelo Bielsa decidió reemplazarlo puso a Sergio Rochet.
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