Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

"Tengo el sponsor cerrado. Es el sponsor más fuerte de Independiente en su historia. Es para el pecho de la camiseta . No hay que devolver nada. No hablé del naming del Estadio por el momento. Lo tengo guardado como alternativa por si más adelante falta plata también tenerlo como alternativa", indicó el candidato que iría en representación de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo.

En cuanto a lo futbolístico, Gaudio dio varias definiciones de su proyecto: aseguró que tiene un director deportivo cerrado, que Ricardo Enrique Bochini será "nuestro asesor futbolístico", que Gabriel Milito "es el técnico que todos queremos" y que desea la "vuelta" de Esequiel Barco, con quien jugó al paddle hace pocas semanas. "Tengo buena relación, quiere a Independiente", señaló.

Con la oficialización de su lanzamiento, Independiente ya cuenta con cuatro candidatos para los sufragios que elegirán la dirigencia que gobernará la institución por los próximos cuatro años. Gaudio se suma a Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y cercano a Claudio Tapia, que será el postulante de Agrupación Lista Roja; Daniel Bertoni, uno de los grandes ídolos de la historia del club, que se presentará por Auténticos Rojos; y Enrique Sacco, que lo hará por Movimiento Independiente Auténtico.