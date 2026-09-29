Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

El extenista dejó las especulaciones de lado y reafirmó que buscará ser el mandamás del Rojo. Además, aseguró que traería el mejor sponsor de la historia de la institución.
Gastón Gaudio confirmó este martes que será candidato a presidente de Independiente en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el 13 de diciembre de este año. El extenista reafirmó su deseo de ser el mandamás del Rojo y que buscará hacerlo realidad este año en unos comicios que prometen tener nombres fuertes peleando por el poder.
"Está decidido, me voy a presentar como candidato a presidente de Independiente. Tengo todo arreglado. Es una decisión difícil en mi vida, porque estuve muchas veces con ganas de estar. Tenía muchos compromisos, viajando un montón y hoy llegó el día. Creo que es una de las responsabilidades más grandes de mi vida. Se dio todo lo que yo quería para que pase. Es un club que amo y es gigante", expresó Gaudio en radio La Red.
El Gato, que llegó al país hace unas pocas horas después de un viaje por Estados Unidos, volvió a sacar chapa de un supuesto acuerdo con el Emir de Qatar, con quien mantiene una buena relación, para traer un sponsor histórico a la institución, en una jugada similar a la de Qatar Airways de Boca bajó la presidencia de Daniel Angelici.
"Tengo el sponsor cerrado. Es el sponsor más fuerte de Independiente en su historia. Es para el pecho de la camiseta . No hay que devolver nada. No hablé del naming del Estadio por el momento. Lo tengo guardado como alternativa por si más adelante falta plata también tenerlo como alternativa", indicó el candidato que iría en representación de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo.
En cuanto a lo futbolístico, Gaudio dio varias definiciones de su proyecto: aseguró que tiene un director deportivo cerrado, que Ricardo Enrique Bochini será "nuestro asesor futbolístico", que Gabriel Milito "es el técnico que todos queremos" y que desea la "vuelta" de Esequiel Barco, con quien jugó al paddle hace pocas semanas. "Tengo buena relación, quiere a Independiente", señaló.
Con la oficialización de su lanzamiento, Independiente ya cuenta con cuatro candidatos para los sufragios que elegirán la dirigencia que gobernará la institución por los próximos cuatro años. Gaudio se suma a Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y cercano a Claudio Tapia, que será el postulante de Agrupación Lista Roja; Daniel Bertoni, uno de los grandes ídolos de la historia del club, que se presentará por Auténticos Rojos; y Enrique Sacco, que lo hará por Movimiento Independiente Auténtico.
comentar