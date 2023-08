“Ahora hay que replantearnos cosas con la dirigencia, con mucha calma. No hay que apresurarse en la toma de decisiones”, admitió el entrenador Martín Demichelis, quien reconoció que “había una ilusión grande y nos toca quedar eliminados. Es algo totalmente inesperado". Los refuerzos Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini pensados para la Copa finalmente no disputaron un solo minuto. El Mellizo estuvo en el banco pero el técnico no lo puso en la cancha porque recientemente se sumó al equipo.

Ahora, los principales candidatos para irse ahora son Lucas Beltrán y Nicolás De La Cruz, dos piezas claves del equipo campeón de la última Liga Profesional. El delantero, que es el goleador del Millonario, podría sumarse a Fiorentina. Mientras que el volante uruguayo tiene ofrecimientos de equipos de ligas menores, como el Al Duail de Qatar que dirige Hernán Crespo, y de competitivos del continente como Flamengo, que no llegó a arreglar con el club de Núñez.

Después, Enzo Pérez no seguiría más allá de diciembre pero no hay que descartar que esta eliminación adelante su final en River. El capitán de 37 años tiene contrato hasta diciembre y si bien ya le ofrecieron renovar, nunca respondió la propuesta y viene evaluando su futuro. En principio la idea era cumplir su contrato y ponerse la casaca de Deportivo Maipú, hoy protagonista de la Primera Nacional, para retirarse en el club que lo formó tal como prometió más de una vez.

Por otro lado, Matías Suárez, si bien no es un habitual titular por sus lesiones es uno de los mejores del plantel. El futbolista ha sufrido por una sinovitis crónica en la rodilla derecha y ya había evaluado si seguir o no en el verano. Ahora también dependerá de cómo se vaya sintiendo a lo largo de estos meses pero el panorama es incierto. En Belgrano hace tiempo se ilusionan con volver a tenerlo.

En el listado se puede sumar a Leandro González Pirez, una fija y el central que más ha revalorizado el propio Demichelis y hasta llegó a elogiar. Lo cierto es que el zaguero de 31 años está a préstamo hasta diciembre desde Inter Miami, que cuenta con Lionel Messi en su plantel y otras figuras que significan una tentación para cualquier futbolista que añore compartir vestuario con él. No obstante River tiene la opción de abrocharlo a cambio de 300 mil dólares, pero no hay que perder de vista que en esa posición, con la llegada de Ramiro Funes Mori, hoy el plantel tiene muchos nombres.

También vale mencionar el caso de Franco Armani. El arquero a priori seguiría en el club, pero a los 36 años es un hecho que su futuro es algo que empieza a resonar en la cabeza del futbolista. Y hace unos días su representante Martín Araoz habló de la chance de emigrar a la MLS y no lo descartó para nada. "No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir", dijo.