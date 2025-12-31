Fin de Año en el Monumental: el gesto de River con los socios que hoy están solos

La dirigencia de River decidió este año poner el foco en los "invisibles" de la masa societaria: adultos mayores que enviudaron, socios que perdieron a sus cuidadores o familias que atraviesan duelos complejos. El objetivo fue claro: que el club sea, literalmente, la familia de quienes se quedaron sin ella.

A través de un comunicado oficial, River expresó: “En el cierre de 2025, River Plate abrió las puertas del Mâs Monumental para compartir un encuentro íntimo con un grupo de socios. Una noche para acompañarlos y abrazarlos en una fecha cargada de recuerdos y, para muchos de ellos, de nostalgia o ausencias”.

“La cena contó además con la presencia del ídolo y leyenda del Club, Norberto ‘Beto’ Alonso, quien acompañó el encuentro y compartió momentos con los socios en una noche cargada de recuerdos y sentido de pertenencia”, indicó el comunicado. También participó Andrés Ballota, ex tesorero y actual vicepresidente 1° del club, quien “destacó la importancia de estos espacios de cercanía con quienes representan el corazón social de River”.

"River es mucho más que un club deportivo; es una estructura social que debe abrazar a sus miembros en los momentos de mayor vulnerabilidad", destacaron desde la organización.

Entre plato y plato, surgieron relatos de socios que superaron enfermedades graves durante el año y que encontraron en las actividades del club la fuerza para salir adelante. Para ellos, esta cena no fue un acto de caridad, sino la confirmación de su sentido de pertenencia.