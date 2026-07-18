Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, formaciones y dónde ver

La caída prolongó la sequía del seleccionado inglés, que no consigue un título desde la Copa del Mundo de 1966, obtenida como local. Desde entonces, disputó dos finales de la Eurocopa y alcanzó tres semifinales mundialistas, aunque no volvió a levantar ningún trofeo internacional.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 10 de diciembre de 2022, cuando Francia eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, los franceses se impusieron por 2 a 1 con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud, mientras que Harry Kane anotó el empate transitorio desde el punto penal. Luego Kane tuvo otro penal a su favor para empatar, pero falló el remate.

Francia vs Inglaterra en la semifinales de Qatar 2022.

Dónde verlo y posibles formaciones

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Hora: 18 horas

Canal: DSports

Terna arbitral:

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1 y 2: Jorge Urrego (Venezuela) y Tulio Moreno (Venezuela)

Cuarto Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Quinto Árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

Posible formación de la Selección de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Posible formación de la Selección de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.