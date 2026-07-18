Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, formaciones y dónde ver

Las selecciones europeas se enfrentarán este sábado en Miami tras quedar eliminadas del mundial 2026 en semifinales ante España y Argentina. Todos los detalles del partido a tener en cuenta
Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio por el partido que definirá el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18 hora argentina en el Estadio Miami y marcará la despedida de ambos seleccionados de la Copa del Mundo tras las derrotas sufridas en semifinales frente a España y Argentina, respectivamente. El ganador cerrará su participación en el torneo con una victoria y una medalla en juego.
El seleccionado francés, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, buscará terminar su participación con una alegría después de caer por 2 a 0 frente a España. El equipo dirigido por Didier Deschamps quedó eliminado tras los goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.
El partido también tendrá un significado especial para Francia, ya que marcará el final del ciclo de Didier Deschamps al frente del equipo nacional. El entrenador dejará su cargo después de una etapa histórica en la que conquistó el Mundial de Rusia, alcanzó la final en Qatar y condujo al conjunto galo hasta las instancias decisivas en Estados Unidos, México y Canadá. Su reemplazante aun no está confirmado, pero todo indica que será Zinedine Zidane.
Inglaterra, por su parte, llega golpeada por la derrota por 2 a 1 ante la Selección argentina en semifinales. Anthony Gordon había adelantado a los británicos, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi, revirtieron el resultado y clasificaron al conjunto de Lionel Scaloni a la final por segunda vez consecutiva.
La caída prolongó la sequía del seleccionado inglés, que no consigue un título desde la Copa del Mundo de 1966, obtenida como local. Desde entonces, disputó dos finales de la Eurocopa y alcanzó tres semifinales mundialistas, aunque no volvió a levantar ningún trofeo internacional.
El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 10 de diciembre de 2022, cuando Francia eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, los franceses se impusieron por 2 a 1 con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud, mientras que Harry Kane anotó el empate transitorio desde el punto penal. Luego Kane tuvo otro penal a su favor para empatar, pero falló el remate.
Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
Hora: 18 horas
Canal: DSports
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Asistente 1 y 2: Jorge Urrego (Venezuela) y Tulio Moreno (Venezuela)
Cuarto Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
Quinto Árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)
VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
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