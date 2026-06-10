Francia, entre la confianza de Deschamps y la tensión de Mbappé y Dembelé

A una semana del debut contra Senegal, el entrenador confirmó que son candidatos a ganar la Copa del Mundo. Por otro lado, sus figuras tienen diferencias.
Didier Deschamps asumió sin rodeos el papel de favorito que acompaña a Francia rumbo al Mundial 2026 y salió en defensa de Kylian Mbappé en una semana marcada por cuestionamientos al capitán. A pocos días del debut ante Senegal, el seleccionador consideró natural que los subcampeones del mundo aparezcan entre los principales candidatos al título y sostuvo que ese reconocimiento responde al recorrido reciente del equipo. “Estamos entre los favoritos del Mundial. No es una palabra tabú para mí”, afirmó en una entrevista con The Guardian.
El técnico profundizó esa postura al remarcar que la consideración internacional hacia Francia tiene fundamentos concretos. “Si tenemos este estatus hoy, que me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos hecho, por los resultados que hemos logrado”, señaló.
Deschamps también respondió a las críticas que suele recibir dentro de su país y aseguró que la percepción fuera de las fronteras francesas es diferente. “Si sigo aquí hoy, es porque la selección francesa ha ganado muchos partidos. De lo contrario, podría haber terminado antes”, sostuvo.
Mientras el entrenador reivindicaba los logros de su ciclo, Mbappé quedó en el centro de la escena tras una actuación discreta en el triunfo amistoso por 3-1 sobre Irlanda del Norte. El delantero del Real Madrid no pudo convertir pese a disponer de varias oportunidades y recibió valoraciones negativas en buena parte de la prensa francesa. L’Équipe describió su producción como “deslucida” y destacó que el capitán “no pareció demasiado contrariado por las ocasiones falladas”.
Las evaluaciones más duras llegaron desde otros medios especializados. Foot Mercato le otorgó apenas 3,5 puntos sobre 10 y cuestionó especialmente su falta de eficacia frente al arco rival. “No se le pide que construya el juego, sino que concrete las acciones. Y en ese aspecto, decepcionó”, publicó el portal. En la misma línea, RMC Sports consideró que “no fue su noche de cara al gol” y remarcó los errores que cometió en situaciones favorables durante la segunda parte del encuentro.
A las críticas deportivas se sumó una versión difundida por medios franceses sobre una conversación entre Ousmane Dembélé y Mbappé dentro de la concentración. Según trascendió, el futbolista del PSG le habría reclamado un mayor compromiso sin pelota para ajustarse a las exigencias colectivas del seleccionado. El mensaje habría sido directo: “Tendrá que esforzarse más en defensa con la selección que con su club para alinearse con la mentalidad del grupo”. La relación de confianza que mantienen desde hace años explicaría la naturalidad del intercambio.
Deschamps también fue consultado por el liderazgo que ejerce Mbappé desde que heredó la cinta de capitán tras el retiro internacional de Hugo Lloris. El entrenador reconoció que ambos tienen perfiles distintos, aunque valoró la influencia del atacante dentro del plantel. “No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad que Hugo. Asume este liderazgo fuera de la cancha, también dentro, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”, explicó.
Pese al debate instalado en torno a su figura, el seleccionador evitó dramatizar la falta de gol de su principal estrella y hasta recurrió al humor para respaldarlo. “Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”, comentó. Francia iniciará su camino mundialista el 16 de junio frente a Senegal con la expectativa de confirmar su condición de candidata y con Mbappé bajo la mirada de todos.
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