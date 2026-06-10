Francia, entre la confianza de Deschamps y la tensión de Mbappé y Dembelé

Las evaluaciones más duras llegaron desde otros medios especializados. Foot Mercato le otorgó apenas 3,5 puntos sobre 10 y cuestionó especialmente su falta de eficacia frente al arco rival. “No se le pide que construya el juego, sino que concrete las acciones. Y en ese aspecto, decepcionó”, publicó el portal. En la misma línea, RMC Sports consideró que “no fue su noche de cara al gol” y remarcó los errores que cometió en situaciones favorables durante la segunda parte del encuentro.

A las críticas deportivas se sumó una versión difundida por medios franceses sobre una conversación entre Ousmane Dembélé y Mbappé dentro de la concentración. Según trascendió, el futbolista del PSG le habría reclamado un mayor compromiso sin pelota para ajustarse a las exigencias colectivas del seleccionado. El mensaje habría sido directo: “Tendrá que esforzarse más en defensa con la selección que con su club para alinearse con la mentalidad del grupo”. La relación de confianza que mantienen desde hace años explicaría la naturalidad del intercambio.

Deschamps también fue consultado por el liderazgo que ejerce Mbappé desde que heredó la cinta de capitán tras el retiro internacional de Hugo Lloris. El entrenador reconoció que ambos tienen perfiles distintos, aunque valoró la influencia del atacante dentro del plantel. “No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad que Hugo. Asume este liderazgo fuera de la cancha, también dentro, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”, explicó.

Pese al debate instalado en torno a su figura, el seleccionador evitó dramatizar la falta de gol de su principal estrella y hasta recurrió al humor para respaldarlo. “Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”, comentó. Francia iniciará su camino mundialista el 16 de junio frente a Senegal con la expectativa de confirmar su condición de candidata y con Mbappé bajo la mirada de todos.

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