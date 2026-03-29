Francia le ganó a Colombia con suplentes en un amistoso internacional

Jaminton Campaz, futbolista de Rosario Central, descontó a los 31' para Colombia con un remate fuertísimo que pegó en un palo y entró para la ilusión cafetera. Sin embargo, no habría más emociones en el partido disputado en Estados Unidos: sería triunfo 3 a 1 de Francia que demostró que tiene buenas alternativas más allá de su equipo titular de maravilla para ir por la Copa del Mundo.

El resumen del triunfo de Francia ante Colombia