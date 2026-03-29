Francia le ganó a Colombia con suplentes en un amistoso internacional

El conjunto galo se impuso al equipo cafetero con un doblete de Désiré Doué y un gol restante de Marcus Thuram en Estados Unidos. Jaminton Campaz descontó para los sudamericanos.
Francia le ganó 3 a 1 a Colombia con suplentes en un amistoso internacional disputado en Estados Unidos a meses de la Copa del Mundo. El conjunto galo se impuso al equipo cafetero con un doblete de Désiré Doué y un gol restante de Marcus Thuram. Por su parte, Jaminton Campaz descontó para los sudamericanos.
Los subcampeones del mundo abrieron el marcador a los 29 minutos con un remate de Doué, que fue desviado por Johan Mojica y este cambio de dirección dejó sin reacción a Álvaro Montero. La jugada fue un muy buen ataque colectivo con mucha gente que terminó con el mejor final.
Y, a los 40 minutos, Francia amplió la diferencia con un cabezazo de Thuram después de un centro preciso de Maghnes Akliouche. De esta manera, los subcampeones del mundo se fueron 2 a 0 arriba del marcador después de un primer tiempo donde mostró superioridad.
Colombia salió obligado a adelantar líneas en el complemento y Francia aprovechó con un contrataque letal a los diez minutos para el 3-0 en el marcador. Doué terminó la jugada con una buena definición contra un palo que, pese a la estirada y tocar el balón con los guantes, no pudo desviar del destino de red el arquero colombiano.
Jaminton Campaz, futbolista de Rosario Central, descontó a los 31' para Colombia con un remate fuertísimo que pegó en un palo y entró para la ilusión cafetera. Sin embargo, no habría más emociones en el partido disputado en Estados Unidos: sería triunfo 3 a 1 de Francia que demostró que tiene buenas alternativas más allá de su equipo titular de maravilla para ir por la Copa del Mundo.
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