El argentino marcó 1:35.198 en el último ensayo libre, quedó a poco más de un segundo de George Russell, que fue el más rápido, y superó por casi dos décimas y media a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó en el quinto puesto. El piloto argentino registró un tiempo de 1:35.198 en el circuito callejero estadounidense, quedó a 1.157 segundos del líder George Russell y superó a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó noveno.
La escudería francesa dividió las estrategias durante el comienzo de la sesión, con Colapinto utilizando neumáticos medios y Gasly saliendo a pista con blandos. El argentino fue mejorando progresivamente sus registros y, durante la segunda parte del ensayo, consiguió ubicarse noveno con un giro de 1:36.382, también con el compuesto más blando.
En el simulacro de clasificación, el pilarense tuvo algunas dificultades para completar una vuelta limpia debido al tráfico en pista. Incluso, Carlos Sainz lo obstruyó cuando venía mejorando sus tiempos, lo que provocó el enojo del argentino, que manifestó su descontento por radio y le hizo un gesto al español desde su monoplaza.
Pese a ese inconveniente, Colapinto consiguió cerrar un último intento perfecto antes del final y se quedó con el quinto lugar. Su registro de 1:35.198 le permitió aventajar por 0.245 segundos a Gasly, que terminó con una marca de 1:35.443. En total, el argentino completó 28 vueltas en una práctica clave para la puesta a punto de los autos.
La sesión quedó en manos de George Russell, con un tiempo de 1:34.041, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris completaron los tres primeros puestos. Después de un primer día de actividad condicionado por la lluvia, los equipos aprovecharon la FP3 para recopilar información en un circuito que presentó dificultades de adherencia y varios bloqueos, especialmente en las curvas 5 y 14. La próxima actividad será la clasificación, donde Colapinto buscará aprovechar el buen rendimiento mostrado antes de la carrera del domingo.
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