La sesión quedó en manos de George Russell, con un tiempo de 1:34.041, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris completaron los tres primeros puestos. Después de un primer día de actividad condicionado por la lluvia, los equipos aprovecharon la FP3 para recopilar información en un circuito que presentó dificultades de adherencia y varios bloqueos, especialmente en las curvas 5 y 14. La próxima actividad será la clasificación, donde Colapinto buscará aprovechar el buen rendimiento mostrado antes de la carrera del domingo.