Después del sexto puesto en Las Vegas, el piloto argentino afrontará una carrera complicada en Lusail, donde los sobrepasos y el desgaste de los neumáticos pueden ser determinantes.
Franco Colapinto tendrá este domingo una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Luego de una clasificación complicada, partirá desde el 14° puesto y necesitará aprovechar su buen ritmo de carrera y cualquier problema de sus rivales para acercarse a la zona de puntos. La prueba empezará a las 13 hora argentina.
El piloto de Alpine no consiguió encontrar una configuración competitiva para su A526 durante el fin de semana. En un circuito que presenta dificultades para los sobrepasos y exige mucho a los neumáticos, largar desde mitad de pelotón representa un desafío adicional.
El rendimiento en los entrenamientos tampoco fue el esperado. Colapinto terminó 12° en la primera práctica libre y cayó al 16° lugar en la última sesión. Su compañero, Pierre Gasly, había sido más rápido en el primer ensayo, con una diferencia de 0.535 segundos, aunque sufrió un despiste en el segundo entrenamiento que lo obligó a abandonar cuando todavía restaban 20 minutos.
La referencia del viernes fue Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes registró el mejor tiempo de la jornada en la FP2, con una vuelta de 1m23s077, en un circuito que exige precisión y consistencia para mantener un buen ritmo.
La actividad en Lusail se desarrolla entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Para Colapinto, la carrera representa una nueva oportunidad de sumar después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, resultado con el que consiguió ocho puntos.
El Circuito Internacional de Lusail está ubicado en las afueras de Doha, la capital de Qatar. Su construcción comenzó con el objetivo de recibir al MotoGP, categoría que disputó allí su primera competencia en 2004.
La Fórmula 1 llegó al trazado en 2021 y, dos años más tarde, se confirmó un acuerdo para mantenerlo en el calendario hasta 2033.
Longitud: 5.419 kilómetros.
Cantidad de vueltas: 57.
Distancia total: 308,611 kilómetros.
Récord de vuelta: 1m22s384, establecido por Lando Norris en 2024.
El Gran Premio de Qatar se podrá seguir en vivo desde las 13 hora argentina a través de Fox Sports y Disney +.
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