La actividad en Lusail se desarrolla entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Para Colapinto, la carrera representa una nueva oportunidad de sumar después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, resultado con el que consiguió ocho puntos.

Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1.

Cómo es el circuito del GP de Qatar de la F1

El Circuito Internacional de Lusail está ubicado en las afueras de Doha, la capital de Qatar. Su construcción comenzó con el objetivo de recibir al MotoGP, categoría que disputó allí su primera competencia en 2004.

La Fórmula 1 llegó al trazado en 2021 y, dos años más tarde, se confirmó un acuerdo para mantenerlo en el calendario hasta 2033.

Longitud: 5.419 kilómetros.

Cantidad de vueltas: 57.

Distancia total: 308,611 kilómetros.

Récord de vuelta: 1m22s384, establecido por Lando Norris en 2024.

GP de Qatar de F1, EN VIVO: dónde ver por TV

El Gran Premio de Qatar se podrá seguir en vivo desde las 13 hora argentina a través de Fox Sports y Disney +.