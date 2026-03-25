El hijo de Cristiano Ronaldo está a prueba en la cantera del Real Madrid

La posible incorporación al Real Madrid reabre también el debate sobre el futuro de su padre. El delantero portugués tiene contrato con el Al Nassr hasta el 30 de junio de 2027 y acumula 964 goles, con el objetivo declarado de alcanzar la marca de 1.000 tantos como profesional. La presencia de su hijo en la capital española podría facilitar el regreso del núcleo familiar a Madrid, aunque existe la opción de que el joven resida en la Ciudad Deportiva del club.