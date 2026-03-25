El hijo de Cristiano Ronaldo está a prueba en la cantera del Real Madrid

Cristiano Ronaldo Jr, que entró a la academia del Al Nassr después de la llegada de su padre al club árabe, podría continuar su formación en el club blanco.
Cristiano Ronaldo Jr, el hijo de la leyenda que tiene 15 años y juega de delantero o extremo, está a prueba en la cantera del Real Madrid. Sí, el progenitor nacido en Estados Unidos pero con el deseo de representar a Portugal forma parte de la academia del Al Nassr y podría continuar su formación en el club blanco.
El joven delantero se ha probado como extremo en el Cadete A del Real Madrid. Según la información del medio The Athletic, la intención del club blanco es que continúe asistiendo a entrenamientos en las instalaciones de Valdebebas durante los próximos días, lo que alimenta las expectativas sobre un posible fichaje.
Cristiano Jr ya ha vivido experiencias en otras canteras de primer nivel europeo, como las del Manchester United y la de Juventus, otros dos clubes importantes del mundo donde jugó su padre con mucho éxito.
El joven debutó con la selección sub-15 de Portugal en mayo del año pasado y mantiene su progresión en las categorías formativas del país. El atacante busca consolidar su carrera mientras se acerca a sus 16 años, que cumplirá el próximo mes de junio, lo que le permitirá acceder a la categoría juvenil en la temporada siguiente.
La posible incorporación al Real Madrid reabre también el debate sobre el futuro de su padre. El delantero portugués tiene contrato con el Al Nassr hasta el 30 de junio de 2027 y acumula 964 goles, con el objetivo declarado de alcanzar la marca de 1.000 tantos como profesional. La presencia de su hijo en la capital española podría facilitar el regreso del núcleo familiar a Madrid, aunque existe la opción de que el joven resida en la Ciudad Deportiva del club.
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