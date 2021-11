"Gallardo es el candidato número uno para ser el DT"

"Gallardo es el candidato número uno, pero es apresurado decir que está cerca de venir. Estamos teniendo contactos informales y cuando se nos habilite del equipo de Gallardo de cruzar a Buenos Aires, estamos dispuestos a hacerlo", indicó Jorge Casales, dirigente de la casa madre del fútbol de Uruguay, en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, reconoció que tienen "la puerta abierta" y dijo que están "negociando" para que el Muñeco se haga cargo del puesto que dejó vacante Oscar Washington Tabárez después de un andar irregular en las Eliminatorias Sudamericanas.

ADEMÁS:

River lo perdía, sacó chapa de campeón, y le robó el triunfo a Rosario Central

Tres asistencias de Messi, un gol de Di María y preocupación por una lesión de Neymar

"No nos cerró la puerta en la cara, no nos dijo: 'es imposible, no cuenten conmigo'. Tenemos la puerta abierta, estamos negociando. Hoy por hoy son señales. Hay que hablar para convencerlo de que venga a dirigir a Uruguay", remarcó.

En tanto, aseguró que es importante tener "certeza" en las próximas semanas para poder despejar el camino de la Selección uruguaya, que todavía no tiene técnico y que necesita meterse en el Mundial de Qatar 2022 (por ahora, está en repechaje).

"Todos sabemos que la próxima fecha de Eliminatorias es el 28 de enero, por lo que tiempo hay, pero sin dudas que para empezar a diseñar el proceso y poner nuestro objetivo en estos cuatro últimos partidos, fundamentales para Qatar, tenemos que tener certeza", concluyó el dirigente.