Gallardo no armó práctica de fútbol y parece que repite equipo

De este modo, todos los caminos conducen al mismo esquema que estrenó con Independiente y a los mismos nombres que jugaron y le ganaron 1-0 a Godoy Cruz.

Si bien no hay conformidad total del DT, las razones que explican puertas adentro son las siguientes: ante el Rojo faltaron dos jugadores claves como De la Cruz y el Chino Martínez Quarta, y era el primer partido tras una pretemporada corta; y ante Godoy Cruz no hubo efectividad en Borré y los cambios no ayudaron a mejorar.

De todos modos, Gallardo cree que el dibujo táctico es el mejor, al menos para esta parte de la Superliga y sobre todo porque es la mejor manera de saldar la cuenta que dejó la salida de Palacios y mientras agarra ritmo Juanfer.

Por eso, jugaría nuevamente con un sistema que cuando tenga la pelota será un 3-3-2-2 con línea de tres defensores; un volante central y dos laterales por los costados; doble enganche y dos delanteros con rotación en todo el frente de ataque. Y al retroceder, el bloque para recuperar en zona media se hace con 5 defensores pero lejos de su arco.

Entonces, de no surgir lesiones o imprevistos, los nombres propios serían: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Igancio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

De confirmarse esta idea, River seguirá teniendo un banco de suplentes con jugadores históricos y Gallardo seguirá demostrando que juega la actualidad más que la historia siempre. Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero, Ignacio Scocco y Lucas Pratto deberán seguir esperando su turno para volver a jugar.

Por último, River volverá al trabajo mañana por la mañana en el predio de Ezeiza y al mediodía Gallardo realizará una conferencia de prensa, en tanto que 20 jugadores quedarán concentrados el sábado a la tarde en el Monumental para el partido del domingo.

Vale recordar que River, que suma 33 puntos y es líder absoluto del torneo local tras ganarle a Independiente el partido postergado del año pasado y al Tomba en la fecha 17, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental desde las 17:35 horas.

En otro orden de cosas, tras las firmas de los contratos de Nacho Fernández la semana pasada y de Javier Pinola anoche, se espera que en los próximos días hagan lo propio Enzo Pérez y Leonardo Ponzio quienes arreglaron de palabra continuar hasta junio de 2021.

El caso que resta resolver es el del goleador Nacho Scocco, quien advirtió durante la pretemporada que va a esperar algunos meses para ver cómo se siente y si tiene continuidad de juego, ya que de lo contrario preferiría emigrar para sumar minutos en otro club.