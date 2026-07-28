Germán Pezzella seguirá borrado en River más allá del pedido del plantel

River mantiene a este grupo de futbolistas entrenando aparte desde el miércoles 17 de junio, marcando su clara postura de disconformidad con ellos y de que están en la vidriera del club. La dirigencia considera que ninguno rindió, cumplió con las expectativas y que no merecen otra oportunidad. Algunos de ellos con sueldos verdaderamente altos. Los únicos que consiguieron irse fueron Paulo Díaz (a Atlanta United) y Maximiliano Meza (a Independiente)