Germán Pezzella seguirá borrado en River más allá del pedido del plantel

La dirigencia del Millonario mantendrá su postura con el campeón del mundo: seguirá entrenando con Bustos, Galoppo, Subiabre, Lencina y Salas en Cantilo.
Germán Pezzella seguirá borrado en River y no volverá a entrenar a la par del grupo más allá del pedido del plantel de que sea reincorporado. La dirigencia del club de Núñez mantendrá su postura con el campeón del mundo surgido en sus inferiores y seguirá entrenando con los otros marginados en el predio que posee en Cantilo.
De esta manera, el zaguero seguirá entrenando de manera diferenciada con Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Maximiliano Salas. Todos se encuentran a la espera de una oferta que le sirva a todas las partes para volver a las canchas en el corto plazo en otra institución.
River mantiene a este grupo de futbolistas entrenando aparte desde el miércoles 17 de junio, marcando su clara postura de disconformidad con ellos y de que están en la vidriera del club. La dirigencia considera que ninguno rindió, cumplió con las expectativas y que no merecen otra oportunidad. Algunos de ellos con sueldos verdaderamente altos. Los únicos que consiguieron irse fueron Paulo Díaz (a Atlanta United) y Maximiliano Meza (a Independiente)
La última vez que Pezzella vio acción con la camiseta de River fue el 24 de mayo cuando ingresó 20 minutos en la derrota 3 a 2 ante Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura. Es por eso que en caso de volver a un plantel deberá tener un acondicionamiento físico, ya que pasaron más de dos meses sin actividad oficial.
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