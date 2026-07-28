Boca sufrió una baja y hay preocupación por otro futbolista de cara a O'Higgins

La ausencia de Palacios representa un nuevo revés para el delantero chileno, que aún no logra dejar atrás los problemas físicos que marcaron su 2026. Tras ser operado a comienzos de año por una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, permaneció inactivo durante todo el primer semestre y recién había reaparecido con 17 minutos en la victoria ante Sarmiento por la Copa Argentina. Aunque el lunes se entrenó con normalidad y parecía encaminado a integrar la delegación, volvió a sentir molestias en el músculo pectíneo.