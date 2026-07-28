Boca sufrió una baja y hay preocupación por otro futbolista de cara a O'Higgins

Carlos Palacios se resintió de su lesión y quedó descartado para la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana en Chile, mientras que Leonel Flores sufrió un golpe en la práctica.
Boca sufrió un contratiempo de última hora en la previa de la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Carlos Palacios volvió a resentirse de una molestia muscular durante el entrenamiento de este martes y quedó descartado para el partido del jueves en Chile. En la práctica también hubo preocupación por Leonel Flores, aunque el juvenil solo sufrió un golpe y podrá estar a disposición de Rodolfo Arruabarrena.
La ausencia de Palacios representa un nuevo revés para el delantero chileno, que aún no logra dejar atrás los problemas físicos que marcaron su 2026. Tras ser operado a comienzos de año por una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, permaneció inactivo durante todo el primer semestre y recién había reaparecido con 17 minutos en la victoria ante Sarmiento por la Copa Argentina. Aunque el lunes se entrenó con normalidad y parecía encaminado a integrar la delegación, volvió a sentir molestias en el músculo pectíneo.
La otra preocupación de la jornada fue Leonel Flores, uno de los futbolistas que ganó protagonismo desde la llegada de Arruabarrena y titular en los tres encuentros del nuevo ciclo. El atacante terminó la práctica con molestias físicas, lo que generó incertidumbre de cara al viaje a Chile, aunque desde el club aclararon rápidamente que se trató únicamente de un golpe y descartaron cualquier lesión de gravedad.
Con este panorama, Boca afrontará la revancha ante O'Higgins con la misión de defender el 1-0 conseguido en la Bombonera para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La baja de Palacios obliga al cuerpo técnico a repensar el planteo en un encuentro decisivo para las aspiraciones internacionales del equipo.
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