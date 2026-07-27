Los jugadores de River pedirían el regreso al grupo de un compañero marginado

Pezzella comenzó a trabajar de manera diferenciada una vez finalizado el primer semestre, cuando quedó claro que no formaría parte de la planificación para lo que resta de la temporada. River también enfrenta dificultades para recuperar la inversión realizada en agosto de 2024, cuando desembolsó 4,5 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión y concretar su regreso desde Betis. A eso se suma un contrato que la dirigencia considera elevado para el rol que pasó a ocupar dentro del plantel, luego de que fracasaran las negociaciones para revisar sus condiciones.