Los jugadores de River pedirían el regreso al grupo de un compañero marginado

Los referentes del plantel hablarían con Stefano Di Carlo, presidente del club, para que Germán Pezzella vuelva a entrenarse con el grupo principal.
La situación de Germán Pezzella continúa generando repercusiones en River luego de haber sido apartado del plantel profesional por decisión de la dirigencia de la institución. En las últimas horas trascendió que algunos referentes del vestuario le pedirían a Stéfano Di Carlo que el defensor vuelva a entrenarse con el grupo principal, en reconocimiento a su trayectoria y al peso que mantiene entre sus compañeros.
El campeón del mundo con la Selección Argentina es uno de los futbolistas de mayor ascendencia dentro del plantel y conserva una excelente relación con varios de los referentes. Sin embargo, ese eventual respaldo difícilmente modifique el escenario actual, ya que en el club sostienen que la decisión responde a cuestiones deportivas y económicas.
Pezzella comenzó a trabajar de manera diferenciada una vez finalizado el primer semestre, cuando quedó claro que no formaría parte de la planificación para lo que resta de la temporada. River también enfrenta dificultades para recuperar la inversión realizada en agosto de 2024, cuando desembolsó 4,5 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión y concretar su regreso desde Betis. A eso se suma un contrato que la dirigencia considera elevado para el rol que pasó a ocupar dentro del plantel, luego de que fracasaran las negociaciones para revisar sus condiciones.
A pesar de su salida del primer plano, el defensor de 35 años acumuló 39 partidos, un gol y 2.710 minutos desde su regreso a Núñez, hasta perder terreno en la consideración del cuerpo técnico. Mientras espera resolver su futuro, ya analiza distintas propuestas para continuar su carrera, aunque su vínculo con River y el reconocimiento que conserva dentro del vestuario hacen que su caso tenga un impacto diferente al del resto de los futbolistas que también fueron apartados.
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