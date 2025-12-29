Gimnasia informó su pésima situación económica y caja mínima en el presente

El comunicado, dirigido a socios y socias, aclaró que se trata de un adelanto mientras se elabora un informe integral “área por área”, que será presentado en el corto plazo. El objetivo declarado es establecer una línea de base institucional y comenzar a reconstruir un vínculo de confianza con la masa societaria a partir de la transparencia.

image

Según detalla el documento oficial, al momento del traspaso de gestión el club presentaba una situación de extrema fragilidad financiera, con compromisos significativos ya asumidos y muy escaso margen de maniobra inmediata. En términos concretos, la caja disponible ascendía aproximadamente a $23 millones.

En paralelo, la nueva conducción informó que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de manera anticipada. En ese rubro se incluyen adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a los $1.900 millones.

A este cuadro se suma una deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones, correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs, profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. Además, el comunicado advierte sobre obligaciones relevantes vinculadas al fútbol profesional con vencimientos proyectados durante 2026, tanto en moneda local como extranjera.