Así se subió al podio Lionel Scaloni tras su actuación en el Gran Fondo Siete Lagos.

De esta manera, Scaloni se aseguró la posibilidad de competir en Francia, aunque todavía no está confirmado que pueda participar. Sus compromisos al frente del seleccionado nacional podrían impedirle viajar si las fechas de la competencia coinciden con el calendario futbolístico.

La presencia del entrenador también tuvo compañía conocida: Pablo Aimar participó de la carrera y posó para la prensa oficial del evento. El ayudante de campo de la Selección compartió así una jornada deportiva con su compañero del cuerpo técnico.

Pablo Aimar tuvo su experiencia en el Gran Fondo Siete Lagos.

No es la primera vez que el técnico argentino se suma a esta prueba: ya había participado en 2024. Su vínculo con el ciclismo es conocido y, una vez más, encontró en las rutas patagónicas una oportunidad para competir, esta vez con un podio y una clasificación mundialista como premio.