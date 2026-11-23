El entrenador de la Selección Argentina terminó tercero en su categoría en una exigente prueba de 110 kilómetros disputada en la Patagonia. Pablo Aimar también participó.
Lejos de las canchas y los entrenamientos de la Selección Argentina, Lionel Scaloni volvió a destacarse en una de sus grandes pasiones: consiguió el tercer puesto en su categoría en el Gran Fondo Siete Lagos y obtuvo la clasificación al Mundial de Ciclismo 2027, que se disputará en Francia.
La competencia se desarrolló este domingo en la Patagonia, con un recorrido de 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, por la Ruta Nacional 40. La 15ª edición de la tradicional prueba reunió a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos del país y del exterior.
El oriundo de Pujato participó en la categoría M45-49, que contó con 179 competidores. Allí completó el recorrido en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, a menos de tres segundos del segundo lugar, que quedó en manos de Claudio Arone mientras que el ganador fue Juan Carlos Tarifa.
El resultado tuvo una importancia especial: por primera vez en sus quince ediciones, el Gran Fondo Siete Lagos integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria. Los tres mejores de cada categoría consiguieron su boleto para el Mundial de 2027.
De esta manera, Scaloni se aseguró la posibilidad de competir en Francia, aunque todavía no está confirmado que pueda participar. Sus compromisos al frente del seleccionado nacional podrían impedirle viajar si las fechas de la competencia coinciden con el calendario futbolístico.
La presencia del entrenador también tuvo compañía conocida: Pablo Aimar participó de la carrera y posó para la prensa oficial del evento. El ayudante de campo de la Selección compartió así una jornada deportiva con su compañero del cuerpo técnico.
No es la primera vez que el técnico argentino se suma a esta prueba: ya había participado en 2024. Su vínculo con el ciclismo es conocido y, una vez más, encontró en las rutas patagónicas una oportunidad para competir, esta vez con un podio y una clasificación mundialista como premio.
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